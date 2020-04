Vzbura pendlerov: Petíciu proti povinným testom podpísalo 11 400 ľudí

Petíciu za zrušenie povinnosti pendlerov disponovať testom na koronavírus podpísalo takmer 12-tisíc ľudí. Vyplýva to zo stránky preticie.com, kde je zverejnená.

Podľa nariadenia ústredného krízového štábu mali pendleri pri prekročení hranice od 1. mája disponovať negatívnym testom na koronavírus. Premiér Igor Matovič (OĽaNO) im odkazuje, nech s testovaním počkajú do pondelka.

Petícia za zrušenie preukázania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 pre pendlerov má 11 403 podpisov. „Sme si vedomí toho, že robíte, čo sa dá, že máte len tie najlepšie úmysly. Nariadenie o povinnom testovaní pre všetkých pendlerov je v európskom priestore raritou a má to svoje dôvody,“ píše sa v petícii. Premiér Matovič pendlerom odkázal, že v pondelok po zasadnutí ústredného krízového štábu sa toto nariadenie môže zmeniť. V čase, keď ho štáb prijímal, bola totiž situácia v susedných krajinách horšia ako na Slovensku. Počet úmrtí a infikovaných však začal klesať.

„Pozitívne sa mení situácia u našich susedov v Rakúsku, Česku, Maďarsku. Vyzývam ľudí, aby s testovaním počkali do pondelka,“ povedal v utorok 21. apríla premiér s tým, že ak by počet ľudí v susedných štátoch, ktorí sú infikovaní, začal narastať, Slovensko by mohlo k takémuto opatrenia pristúpiť.

Na Slovensku sa oddnes začali postupne uvoľňovať opatrenia, ktoré „koronakríza“ priniesla. Vyplýva to z plánu, ktorý vypracovalo konzílium epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov. Plán v utorok predložil premiér Matovič Ústrednému krízovému štábu SR a ten ho schválil. V prvej fáze sa otvoria obchody a prevádzky služieb s rozlohou do 300 metrov štvorcových, služby verejného stravovania, avšak iba cez predajné okienko. Využívať sa môžu aj vonkajšie športoviská pre bezkontaktné športy bez využitia šatní a toaliet a bez obecenstva, služby dlhodobého ubytovania bez stravy, vonkajšie trhoviská podľa stanovených podmienok. Otvoria sa aj predajne automobilov, motoriek a autobazáry.