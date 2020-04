Koniec zamotaného prípadu: Matovič zavolal pendlerovi z Prievidze, toto mu povedal!

Premiér Igor Matovič sa na utorkovej tlačovej konferencii vyjadril, že pendler z Prievidze nakazil 6 ľudí a nákazu zrejme priniesol z Rakúska.

Do redakcie Nového Času sa však ozval konkrétny pendler Michal, podľa ktorého bolo všetko inak. ,,Nakazil som sa od svojej svokry. Rovnako ako moja manželka, dcéra a svokor. Moja svokra pracuje v nemocnici s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach," vyjadril sa.

Situácia nenechala chladným ani premiéra. ,,Včera mi priamo riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva poskytla informáciu, že v pondelok zachytili prípad jedného pendlera z Prievidze, ktorý býva v Bratislave, robí poštára v Rakúsku a nakazil 6 ľudí zo svojej rodiny. Presne tak som to povedal na tlačovej konferencii, bez toho, aby som niekoho menoval menom - a ani som ho nevedel, logicky," vysvetlil na Facebooku.

Matovič sa Michalovi z Prievidze telefonicky ospravedlnil. ,,Tak som teda zavolal na obed dotyčnému pánovi, vysvetlil som mu, že ja som komunikoval len to, čo mi hodnoverná osoba povedala... A zároveň som sa mu ospravedlnil, ak by sa ho mnou šírená informácia nejako dotkla. Ospravedlnenie prijal," skonštatoval premiér.

,,Rozhovor trval 17 minút a zaujímal som sa, ako to teda bolo a kde vznikol šum. Pochopil som z toho situáciu tak, že on logicky predpokladá, že sa nakazil od svokry, ktorá robí v nemocnici. Ale hygiena predpokladala, že šíriteľom v rodine bol on a vírus priniesol z Rakúska. Vraj si to už s pani riaditeľkou vydiskutovali... A ja sa do toho nemienim miešať," uzavrel zamotanú situáciu.