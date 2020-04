Predškoláci pre pandémiu nemohli ísť na zápis: Čo všetko dokážu budúci prváčikovia

Sú veľmi talentovaní. Budúci prváčikovia nemohli pre zúriacu pandémiu koronavírusu ísť do školy na zápis.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii . Malí šarvanci nemohli zoči-voči pani učiteľkám ukázať, akí sú šikovní. Uskutočnili to teda prostredníctvom Nového Času a veríme, že tým svoje triedne učiteľky potešia.

Alex Porubčan (5), Lučenec: Takto viem počítať Otvoriť galériu Alex sa ukazuje ako skvelý matematik. Zdroj: anc

Malý Alex sa na nástup do prvého ročníka nesmierne teší: „Už sa neviem dočkať, keď pôjdem do školy. Naučím sa tam veľa nového. Ja už viem čítať, písať skoro všetky písmenká či čísla a aj počítať. Aj teraz som napísal mená celej mojej rodiny a vypočítal som s maminkou príklady. Škoda, že som to nemohol ukázať svojej novej pani učiteľke.“

Lenka Kajanová (6), Hôrka nad Váhom: Pozrite, ako pekne kreslím Otvoriť galériu Predškoláčka Lenka nakreslila mamičku. Zdroj: anc

Mama Radka (31) nám prezradila, že ich veľmi mrzí, že zápis do školy je bez detí. „Ich zdravie je však prvoradé. Snažíme sa čas doma využiť aspoň akým-takým opakovaním, kreslením či úlohami v pracovných listoch.“ Lenka sa do školy veľmi teší. „Aha, takto pekne už viem kresliť,“ ukázala nám obrázok, na ktorom namaľovala svoju maminku.

Matej Mančuška (5), Nové Zámky: Hravo riešim logické úlohy Otvoriť galériu Matej sa učí spolu s maminou Adrianou. Zdroj: anc

Matej je do školy poriadne vyzbrojený a pripravený. „Už sa nevie dočkať, stále sme ponorení v pracovných zošitoch, ktoré sú zamerané na grafomotoriku, logické myslenie, rozvíjanie pozornosti a pamäte a riešenie úloh. On ich zvláda úplne hravo,“ pochvaľuje si mamička Adriana (40). Okrem toho budúci prvák rád kreslí.

„Maťko vie počítať, má rád knižky, prosto zvláda všetko, čo má vedieť, takže môže smelo ísť do školy,“ dodáva mamička. Maťko berie svoj nástup do školy veľmi vážne. „Mám už aj školskú tašku so stíhačkou a aj peračník. S tatom sme už zmontovali aj písací stôl a stoličku,“ ukazuje svoju pripravenosť s plnou vážnosťou predškolák.

Lukáš Mucha (5), Banská Bystrica: Už napíšem svoje meno Otvoriť galériu Lukáš sa do školy veľmi teší. Zdroj: anc

Šikovný Banskobystričan Lukáš nám ukázal, ako sa vie podpísať, a pridal k tomu aj pekný obrázok. „Teším sa do novej školy. Chodí do nej už moja sestrička, tak tam nebudem sám,“ hovorí malý predškolák. „Naučím sa tam písať, čítať a počítať. Viem si už napísať svoje meno. Veľmi rád kreslím, takže som pre novú pani učiteľku namaľoval obrázok.“

Oliver Potaš (6), Prešov: Naučil som sa čítať Otvoriť galériu Mamina je na Olivera veľmi hrdá. Zdroj: anc

„Do škôlky sa mu už veľmi chodiť nechce, lebo musí poobede spať a trpel pritom. Je to pre neho stratený čas. Do školy už chodí Oliverov starší brat. Má radosť, že budú cestovať spolu s Viliamom,“ povedala mama malého Olivera Viktória (36).

Mala ísť spolu so synom na slávnostný zápis. „Tešil sa, že si obzrie triedy a program, ktorý bol prichystaný pre prváčikov. Nanešťastie ho zrušili, takže prihlášku podávame len cez internet.“ „Už viem čítať, naučil som sa to sám, takže ma určite bude baviť slovenčina a chodím aj na gymnastiku, preto ma láka aj telesná výchova,“ prezradil Oliver.

Hanka Habermanová (6), Nitra: Dokážem sa podpísať Otvoriť galériu Šikovné dievčatko sa už vie podpísať menom aj priezviskom. Zdroj: anc

Mamina Hanky nám prezradila, že sa im podarilo obzrieť si školu vopred. „Boli sme na dňoch otvorených dverí,“ povedala Ivana Habermanová. Zápis do prvého ročníka absolvovala Hanka netradične - z domu a s pani učiteľkou sa videli prvýkrát len na obrazovke. Mamina šesťročnej slečny s úsmevom hovorí, že jej dcérka sa do školy veľmi teší. „Už sa viem podpísať,“ prezradila budúca školáčka, ktorú veľmi baví aj kreslenie. Bez problémov nakreslí všetky geometrické tvary.