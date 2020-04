Hviezdy z kurtov sa začínajú ozývať: K tomuto kroku malo vo svetovom tenise dôjsť už dávno

Koronavírusová kríza by mala spojiť svetový tenis. Minimálne by tak mali učiniť dve veľké organizácie ATP a WTA, ktoré zastrešujú mužský a ženský tenis na vrcholnej úrovni.

Podľa 20-násobného grandslamového šampióna Rogera Federera by sa Asociácia tenisových profesionálov a Ženská tenisová asociácia mali zlúčiť do jednej silnej organizácie pre dobro svetového tenisu. Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one? — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

"Buď budeme mať dve oslabené alebo jednu silnú centrálu. Čo si teda vyberieme. Podľa mňa k zlúčeniu malo dôjsť už dávno," uviedol Roger Federer v sérii svojich statusov na sociálnych sieťach. "Nehovorím o spájaní sa súťaží priamo na kurte, ale o zlúčení riadiacich orgánov ženského a mužského tenisu tak, aby hájili záujmy všetkých profesionálnych tenistov. Je príliš mätúce pre fanúšikov, čo sa im ponúka v momentálnej podobe. Dve rôzne organizácie, dva typy rebríčkového poradia, rozličné logá, odlišné webstránky a tiež turnaje rôznych kategórií. Chcelo by to zjednotiť sa," vysvetlil 38-ročný Švajčiar.

Iniciatíva Federera by mohla nájsť podporu aj u ďalších hráčov. Prvou lastovičkou je Rumunka Simona Halepová. Aktuálna svetová dvojka a úradujúca wimbledonská šampiónka na twitteri slávnejšiemu kolegovi napísala: "Nie si v tom sám."