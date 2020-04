Andrej Martin si obdobie vypnutia užíva: Stratenú kondičku získava v Tatrách

Aktuálna pandémia koronavírusu zasiahla aj najlepšieho slovenského singlového tenistu Andreja Martina (30).

Ten si v minulých dňoch doliečil zlomený palec na nohe a postupne sa snaží dobehnúť stratenú kondičku na túrach v Tatrách. Denníku Nový Čas prezradil, že jeho veľkou záľubou je skialpinizmus a rád si zahrá aj florbal!

? Ako zvládate aktuálnu situáciu s koronavírusom?

- Osobne si toto obdobie paradoxne dosť užívam. Tenisová sezóna trvá 11 mesiacov a popri tom sa nedá stihnúť toho veľa. Takže teraz, keď je tenis vypnutý, je ideálny čas na skúšanie iných záľub, ktoré som si odkladal po celý ten čas. Možno sa aj poobzerám po nejakej brigáde, keď to bude naďalej vyzerať, že sezóna bude v nedohľadne.

? Dá sa vôbec niekde na kurtoch trénovať?

- Trénovať na kurte sa doposiaľ nedalo, ale teraz sa to má zmeniť. Ale keď sú turnaje v nedohľadne, nie je ani kam sa ponáhľať. Som vďačný za príležitosť venovať viac času tréningom mimo kurtu pri videoanalýzach a teórii, ktoré na úkor iných vecí som bol nútený často odkladať.

? Ako ste na tom zo zdravotnej a z kondičnej stránky?

- Momentálna situácia je tiež príležitosť doliečiť si zranenia a nestratiť popritom žiadne turnaje. Po dôkladnejších vyšetreniach vyšlo najavo, že som hral v posledných mesiacoch so zlomeným palcom na nohe, takže sa teraz venujem aj regenerácii. Preto moja kondícia je teraz slabučká, ale ja bez športu nedokážem existovať, takže pomaly začínam s rôznymi hobby športmi, ako sú korčuľovanie, beh či turistika. Som aktuálne v Tatrách, kde sa venujem skialpinizmu. Kondícia zase postupne nabehne prirodzene sama a do formy sa viem dostať pomerne rýchlo.

? Kedy očakávate, že by sa mohli začať tenisové turnaje?

- Opätovný začiatok turnajov je naozaj ťažké určiť. Je to pre celý svet úplne nová situácia. Môj názor je, že by sa malo počkať, až kým celý svet nebude mať nákazu pod kontrolou, aby to bolo fér voči hráčom zo všetkých krajín. Je to vec, ktorú netreba podceňovať, a zdravie je prvoradé.

? Momentálne stei 96. hráčom sveta. Aký ste mali cieľ v tejto sezóne, kde ste sa chceli vidieť na konci roka?

- Ťažko hovoriť o cieľoch na túto sezónu, keďže sa nevie ani to, či sa ešte bude hrať. Verím, že ak budem fit, tak sa mi natrvalo podarí usadiť v top 100, a sám som zvedavý, kde mám ďalšie limity.

? Aké má finančné rezervy tenista na konci prvej stovky - koľko je schopný vyžiť bez príjmu?

- Vždy záleží na tom, akým spôsobom sa rozhodnem žiť. Ja osobne si nepotrpím na luxusný život a netreba mi veľa, takže by som nemal mať problém.

? Máte nejaký extra koníček, ktorému sa teraz venujete?

- Na prvom mieste je skialpinizmus a potom aj florbal. A mám rád rôzne taktické spoločenské hry, ktorými trápim priateľku Adelku.