Prekvapivé priznanie markizáčky Kövešovej: Neuveríte, čo ju zachránilo pred smrťou!

Konečne má rada svoje telo! Markizáčka Kristína Kövešová (36) patrí medzi najodvážnejšie reportérky v našej krajine, o čom presviedča aj vo svojich reportážach.

Vystupovanie pred kamerami jej však prinášalo starosti. Ešte donedávna ju znepokojovala jej postava a po rôznych diétach si dokonca spôsobila zdravotné problémy. Začiatkom roka sa jej ale otvorili oči, keď sa na dovolenke otrávila jedovatým ovocím a takmer prišla o život. Lekári jej prezradili, že plnšie tvary jej nakoniec zachránili život.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kövešová je v televízii Markíza dlhé roky a pred kamerami dokázala, že ju len tak niečo nevykoľají. Dôkazom toho sú aj nebezpečné relácie, v ktorých ide častokrát doslova o život a v minulosti sa jej aj vyhrážali smrťou. Napriek tomu svoju prácu miluje a život na obrazovkách v boji za spravodlivosť by za nič nevymenila.

Ako to však býva zvykom, ako žena sa chce páčiť a chce byť spokoná so svojou postavou. Samotná Kristína totiž priznala, že sa dlho nevedela vyrovnať so skutočnosťou, že nepatrí medzi ideálne krásky. „Mne osobne dlho trvalo, kým som sa zmierila s tým, že nikdy nebudem vysoká, štíhla a spĺňajúca normu nastavenia spoločnosti,“ napísala na svojom internetovom profile brunetka.

Kypré tvary ju zachránili

Brunetka totiž v honbe za dokonalosťou zašla až tak ďaleko, že si zavarila na problémy. „Celý život som bola na diétach, až som z toho ochorela a odišla mi štítna žľaza. Pribrala som a boli denné komenty k môjmu vzhľadu. Áno, bolelo to,“ vyznala sa markizáčka, ktorej napokon otvorila oči až nešťastná nehoda. Začiatkom tohto roka sa totiž vydala na exotickú dovolenku na karibský ostrov Guadeloupe, kde jej spoločnosť robila aj kamarátka Miriam Kalisová.

Kristína, ktorá rada skúša nové veci, siahla po exotickom ovocí, ktoré však bolo jedovaté a skončila v nemocnici s nebezpečnou otravou. „Viete, čo mi povedal lekár? Že mám úžasne silné telo, ktoré mi zachránilo život a že keby som mala 50 kg, neprežila by som. Že môj organizmus je malý zázrak. Vtedy som prvýkrát povedala svojmu telu ďakujem a začala som ho mať skutočne rada,“ dodala Kövešová, ktorá to má v hlave už upratané a ostatným ženám posiela jasný odkaz: „Skutočné šťastie a krása je v porozumení samému sebe, v akceptovaní a prijatí. Nepodliehajte falošným predstavám o kráse, ktorú vidíte aj na sociálnych sieťach. Ja som dnes už pochopila, že tí, ktorí majú vidieť vašu krásu, ju uvidia, no najprv ju musíte vidieť vy samy.“