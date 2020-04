Balúchovej zhabal exekútor luxusné auto: Čo sa deje u matky Kollárovho syna?

Speváčka Barbora Balúchová (32) sa akosi už niekoľko rokov nevie vyhrabať z finančných problémov, ktoré ju dostali až do exekúcie. Nie však jednej.

Ako naposledy v decembri 2019 informoval Nový Čas, na meno známej blondínky boli vydané už tri poverenia na začatie exekučných konaní. Mamička č. 9 politika Borisa Kollára (54), s ktorým má syna Alexandra Jána, si však zrejme z tejto situácie ťažkú hlavu nerobí ani po tom, čo jej na dvere bytu zaklopala exekútorka!

Barbora, ktorá sa donedávna živila ako speváčka, má pre zúriaci koronavírus zastavený kohútik financií. Vystačiť si tak v týchto týždňoch musí zrejme len z príspevku, ktorý jej mesačne posiela otec jej dieťaťa, majetný Boris Kollár. Po narodení syna si však stále vedela slušne privyrobiť, napríklad v relácii u Petra Marcina v RTVS, na sociálnej sieti Instagram, kde robila reklamu, ale aj na speváckych vystúpeniach po Slovensku.

Do problémov ju však dostalo podnikanie v oblasti krásy, kde si narobila poriadne dlžoby, ktoré si nesie na pleciach už pekne dlhý čas. Jej veritelia tak skončili s dlhým nosom, lebo speváčka dlhy neplatí. Už niekoľko rokov preto prebieha vojna medzi právnikmi Balúchovej a jej veriteľov, ale blondínka si napriek tomu stále pokojne nažíva so svojím synčekom Alexandrom Jánom. To však platilo až do momentu, keď Balúchovej zaklopala na dvere jej prenajatého bytu exekútorka, ktorá prišla exekúciu vykonať.

Ako totiž informoval Nový Čas ešte v decembri 2019, Balúchovej pribula už tretia exekúcia v tisíckach eur, ktorú nám potvrdila aj právnická kancelária, ktorá zastupuje poškodených klientov. „V súčasnosti stále prebiehajú tak exekučné, ako aj súdne konania s pani Balúchovou, pričom si nedovoľujeme prejudikovať výsledky súdnych konaní. Čo sa týka počtu exekučných konaní, ich počet sa nezmenil,“ povedal právnik z kancelárie Perspecta Legal Juraj Szalay.

Prišla o auto

Podľa inormácií Nového Času exekútorka zaklopala na dvere Balúchovej bytu pred pár týždňami. „Barbore zabavila motorové vozidlo a všetko, čo mala,“ povedal dobre informovaný zdroj. Nie tak dávno tiež speváčka na sociálnej sieti priznala, že bude dlhšie bez auta, ale dôvod prečo, už neuviedla. „Exekučné konania prebiehajú zákonným spôsobom, pričom k ich aktuálnemu stavu, špecificky, či a kedy súdny exekútor vykonal aké úkony, sa nebudeme vyjadrovať,“ povedal právnik Szalay, ktorý dodal, že všetky pokusy o mimosúdne vyrovnanie s Balúchovou sa skončili na bode mrazu. „Z našej strany sme boli vždy otvorení vypočuť si právnych zástupcov pani Balúchovej, avšak zatiaľ rokovania o mimosúdnom urovnaní neboli úspešné.“

Vyčkáva?!

Nie je tajomstvom, že sa o blahobyt Balúchovej, resp. jej syna Alexandra Jána stará jeho otec Boris Kollár. Ten je svojou štedrosťou povestný, preto niet divu, že si z koláča čo-to ukrojí aj Barbora. Napriek tomu, že sa ani po pôrode Kollárovou partnerkou nestala, vyzerá to tak, že Kollár myslí aj na jej problémy napriek tomu, že matke svojho syna prvotne pomôcť nechcel. „Súkromné záležitosti Barbory Balúchovej komentovať nebudem,“ povedal predčasom Kollár, ktorý však má zrejme úplne iný plán.

Ako totiž vo svojej novej funkcii predsedu parlamentu povedal, chce čím skôr presadiť exekučnú amnestiu, ktorá by výrazne pomohla aj Balúchovej. Či teda speváčka len vyčkáva a naťahuje čas, vie len ona, ale faktom zostáva, že veritelia čakajú a Barbora už pomaly prichádza o svoj majetok. „Vo všeobecnosti som presvedčená o tom, že táto téma nikoho nezaujíma a vzhľadom na aktuálnu situáciu, keď spoločne bojujeme proti pandémii, už vonkoncom nie,“ napísala Novému Času Balúchová.

Exekútor môže siahnuť takmer na všetko

Róbert Bános, advokát

- Ak je exekúcia vedená voči fyzickej osobe, exekútor môže siahnuť prakticky na všetko okrem pár výnimiek, ktoré ustanovuje zákon o exekúcii, napríklad snubný prsteň či hotovosť do 165 eur. K dlžnej sume sa pripočítajú väčšinou úroky z omeškania, zmluvné pokuty, prípadné trovy súdneho konania, odmena pre exekútora, ktorá je vo výške 20 percent z vymáhanej sumy, a k tomu sa môžu prirátať aj ďalšie výdavky.