Klenot Zemplína dostali na starosť štvornohí pomocníci: Prírodnú rezerváciu zachraňujú kozy farmára Juraja

O klenot Zemplína sa postarajú netradiční pomocníci. Prírodná rezervácia Tarbucka s 5. stupňom ochrany, ktorá sa rozprestiera medzi obcami Streda nad Bodrogom, Malý Kamenec a Veľký Kamenec, ostala dlhé roky zanedbaná. Tomu je však koniec!

Obrovské územie rezervácie časom obsadili náletové dreviny. Ochranári sa preto rozhodli povolať do boja s inváznymi rastlinami miestneho farmára so stádom 200 kôz, ktoré si s nežiadúcim porastom ľahko poradia. Vzácna, no zanedbaná lokalita prírodnej rezervácie Tarbucka sa tak konečne dostane do pozornosti.

Pomoc si vyžaduje hlavne početná populácia rastlín európskeho významu, ktorá sa ocitla pod návalom inváznych druhov. Jedným z unikátov lokality je aj poniklec lúčny maďarský, ktorý môžeme nájsť len na troch miestach na Slovensku. Katarína Mikulová z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia informovala, že Tarbucka hostí jeho najväčšiu populáciu. „Poniklece tu však v súčasnosti nemajú ideálne podmienky. Musia sa drať cez hrubú vrstvu stariny, ktorá sa tam dlhodobým upustením od tradičného obhospodarovania hromadí. Poniklecom, ako aj celému sucho a teplomilnému travinno-bylinnému spoločenstvu, pre ktoré je Tarbucka tiež chránená, hrozí aj zarastanie náletovými a inváznymi druhmi,” vysvetlila Mikulová.

Preto sa v rámci projektu LIFE SUB-PANNONIC rozhodli podporiť prírodné obhospodarovnie lokality. „Minulý rok sme napríklad obnovili pastvu na Veľkom kopci nad Kráľovským Chlmcom či na viacerých plochách v Slovenskom Krase. Sú to podobné scenáre. Miesta s výskytom vzácnych druhov a spoločenstiev, ktoré sa tam vytvorili špecifickými prírodnými podmienkami a pastvou. Žiaľ, od pastvy sa upustilo a lokality zarástli,” zhodnotila. Veľmi ich teší, že vedia pomôcť miestnym hospodárom pastvu obnoviť. „Sami by prvotné finančné zaťaženie neboli schopní zvládnuť. Starajú sa o jedinečné ostrovčeky biodiverzity v krajine,” zdôraznila.

Do boja nasadil vyše 200 kôz

Ochranárom bude v neľahkej úlohe pomáhať hospodár Juraj Kulčár (44) z Veľkého Kamenca a jeho vyše 200 kôz. Podľa jeho slov má už na prenajatých pozemkoch na Tarbucke postavené nocovisko pre zvieratá a finišuje s prácami na prvej veľkej ohrade s rozlohou 6 hektárov. Smutne zhodnotil, že miestne porasty neboli 30 rokov poriadne obhospodarované. „Celkovo ide o rozlohu 50 hektárov, ktoré chcem v nasledujúcich rokoch ošetriť,” uvádza Kulčár. Úlohou štvornohých ochranárov je spásť hlavne kríky a viacročné trávy, ktoré škodia chráneným a vzácnym druhom. Podľa hospodára Juraja sú kozy tie najpovolanejšie na túto náročnú úlohu. „Oni dobre vedia, čo majú spásť, objedia kus z toho i z toho, a tak ošetrujú prírodu rovnomerne. Táto príroda je náš poklad, čo sa nedá kúpiť, iba dediť. Jedine spoluprácou ho môžeme zachrániť pre budúce generácie,” dodal.

Prírodná rezervácia Tarbucka

- Prírodná rezervácia Tarbucka bola vyhlásená v roku 1986

- Rozprestiera sa na ploche 148,98 ha a platí tu 5. stupeň ochrany

- Vyskytuje sa na nej ojedinelý jav v rámci celej Európy, kde na andezitových kopcoch ležia viate piesky