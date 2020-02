Bažantnicu v Jarovciach špatí chátrajúci most: Smutný pohľad! Toto zostalo z barokového unikátu

Zažil, žiaľ, i lepšie časy. V mestskej časti Jarovce sa nachádza bažantnica, ktorá ukrýva unikátny most.

Zaujímavý je svojou históriou spojenou s rakúskym mestom Kittsee. Do redakcie Nového Času sa ozval čitateľ, ktorý nás však upozornil na jeho dezolátny stav a hnevá ho, že sa ho nik nesnaží opraviť. Kto ho má na starosti?

Vstup do Bažantnice v Jarovciach je len pre peších, alebo je vhodný pre cyklistov. Samotný most v bažantnici je klenutý dvoma polkruhovými oblúkmi a je vo veľmi zlom stave. Jeho klenby sa pod náporom koreňov stromov a kríkov pomaly rozpadávajú. „Stav muriva tohto barokového mosta je hrozný. Ak sa niečo nespraví, hrozí mu rozpadnutie,“ píše čitateľ Dano s tým, že by bola škoda, keby most zanikol.

„Bratislava by prišla o ďalší kúsok svojej histórie,“ dodal smutne. Bažantnica bola vyhlásená za kultúrnu pamiatku v roku 1992. Samotný barokový most, pre ktorý je navštevovaná, nie je pamiatkovo chránený. V súčasnosti je most evidovaný len ako pamätihodnosť mestskej časti. „Bažantnica nepatrí pod našu správu, ale pod správu Lesov SR,“ uviedol starosta Jaroviec Jozef Uhler. Oslovili sme preto aj túto inštitúciu, do našej uzávierky sa však nevyjadrili.

Samotná baroková bažantnica patrí k najväčším pamiatkam Jaroviec. Jej história sa spája s obcou Kittsee a jej kaštieľom Neues Schloss, ku ktorému bažantnica patrila. Kaštieľ bol postavený v 17. storočí v renesančnom slohu a v rokoch 1730 - 1740 ho gróf Pavol Esterházy dal prestavať do barokovej podoby. Bažantnica bola založená v duchu barokových zverincov a je to jediná známa takáto zvernica zachovaná v pôvodnom riešení na Slovensku. Bola založená výlučne na špeciálny odchov bažantov. Celý areál je v 4. stupni krajinnej ochrany a od roku 1992 je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, výnimku tvorí most, ktorý je evidovaný len ako pamätihodnosť mestskej časti.