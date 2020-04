Novinka v Kecerovciach motivuje žiakov pri domácej výučbe: Základná škola spustila unikátnu fotosúťaž v učení

Domáce učenie môže byť pre žiakov často únavné a nezáživné. Základná škola v Kecerovciach (okr. Košice-okolie) však prišla so spôsobom, ako zatraktívniť súčasný vyučovací proces a urobila z neho originálnu fotografickú súťaž.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

V obecnej škole s viac ako 860 žiakmi aj z rómskych komunít prišli na skvelý nápad, ako deti motivovať aj počas domácej výučby. Školáci majú vyriešiť čo najviac úloh a poslať svoju fotografiu, ako sa pritom učia. Najusilovnejšiu triedu čaká výhra, no vecnú odmenu získajú všetci zapojení žiaci. Vedenie školy chce týmto spôsobom motivovať deti pozitívnymi vzormi z ich vlastných radov. Podľa slov riaditeľky školy Aleny Davidovej už od začiatku korona krízy začali riešiť, ako budú deti v daných podmienkach vyučovať. Prezradila, že pred spustením domácej výučby dostávala informácie o tom, ako sa medzi deťmi šíria reči o sabotovaní a nerobení domácich úloh.

“Hneď na začiatku sme to chceli podchytiť, aby sa nám to nezvrhlo týmto smerom. Chceli sme ukázať, že niektoré deti úlohy poctivo robia a rozhodli sme sa ísť cestou súťaže a pozitívne ich motivovať,” dodala Davidová. Ukázalo sa to ako mimoriadne úspešný krok. Školskú súťaž nazvali „Učíme sa doma“ a je určená školákov i triedne kolektívy. „Keďže medzi sebou súťažia aj triedy, začali sa navzájom ťahať, čo je veľká výhoda. Burcujú sa medzi sebou, píšu si, aby robili úlohy a posielali učiteľkám fotografie,” zhodnotila riaditeľka.

Novinku si začali pochvaľovať aj dospelí. „Dokonca aj rodičia nám dali súhlas s uverejňovaním ich fotiek, keďže sa na nich objavovali aj oni,“ uviedla riaditeľka. Davidová vyjadrila veľkú vďaka aj pani učiteľkám.„Majú s tým síce viac práce, ale funguje to. Na sociálnych skupinách vytvorené skupiny, kde komunikujú a zapájajú žiakov,” dodala. Pri výučbe z domu nezabudli ani na žiakov bez internetu či telefónu. Úlohy v papierovej forme na celý týždeň odovzdávajú školskí asistenti rodičom v budove školy cez okienko. Vypracované zadania zase vhadzujú do školskej poštovej schránky.

Podľa riaditeľky bude vyhodnotenie súťaže až v septembri. „Cez odmeny chceme pre žiakov zabezpečiť hlavne tie najnutnejšie veci k učeniu ako sú perá, ceruzky a ďalšie. V našich celoškolských súťažiach sa stala obľúbenou odmenou veľká torta pre celú triedu či výlet. Víťazov sa rozhodla podporiť aj obec,” povedala Davidová. Aby deti motivovala, konkrétne víťazné ceny zatiaľ neprezradila. „Určite to ale bude niečo, na čo nezabudnú. Chcem, aby si z výhry odniesli zážitok na celý život,” dodala.