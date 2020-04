Historickú Detskú železnicu v Košiciach poznačila pandémia: Smutný pohľad! Takto ešte novú sezónu neotvárali

Milovníci miestnej atrakcie majú hlavy v smútku! Detská historická železnica v sobotu 18. apríla symbolicky otvorila svoju 65. sezónu. Pre opatrenia s pandémiou sa však slávnostná jazda uskutočnila bez cestujúcich.

O zmene už tradičného otvárania novej sezóny informovala Zuzana Lehotská z občianskeho združenia Detská železnica Košice. „Jazdou chceme povzbudiť našich priaznivcov a povedať im, že sme na sezónu pripravení. Veríme, že dostatočné kapacity otvorených vozňov a čerstvý vzduch košického lesoparku budú faktory, ktoré rozhodnú, že podobné atrakcie nebudú otvorené až posledné v reťazci. Práve naopak. Sme pripravení aj na rôzne opatrenia tak, aby sme deťom a ich rodičom, po dlhých týždňoch doma, spríjemnili pobyt v prírode čo najbezpečnejšie,“ uviedol Ľubomír Lehotský, predseda občianskeho združenia Detská železnica Košice.

Ako ďalej dodal, ide o atrakciu, ktorá je priamo ekonomicky závislá na niekoľkých mesiacoch letnej sezóny. Ak by zostala železnička zatvorená aj počas leta, bez pomoci mesta a štátu reálne hrozí jej zánik. Netušiac príchod pandémie, investovali nadšenci všetky finančné prostriedky počas zimnej odstávky do úpravy areálov, opravy koľajiska, prípravy stanice pre výstavbu cyklochodníka, do údržby a záchrany historických vozňov. „Preto je veľmi dôležité, aby mohla železnička fungovať aspoň v obmedzenom režime tak, aby nedošlo k poškodeniu technológií či k vandalizmu na železničke, ktorú zveľaďujeme už deviaty rok,“ dodal Lehotský.

Z neúčasti na otvorení novej sezóny sú nešťastní mnohí rodičia s deťmi aj nadšenci, ktorí tam zvykli byť každý rok. Svoju podporu tak vyjadrili aspoň prostredníctvom sociálnych sietí. Na facebookovom účte Detská železnica mohli ľudia sledovať online prenos otvorenia sezóny bez verejnosti. "Krásne a zároveň aj smutné bez cestujúcich," okomentovala to Anna. "To je skvelý prístup! Milujem VÁS," pridali sa ďalší.

Košická detská historická železnica bola vybudovaná v Košiciach v rokoch 1955 – 1956. Trať má v súčasnosti dĺžku 3,9 km s unikátnym rozchodom tisíc milimetrov, aký je iba na električkových tratiach v Bratislave a v Tatrách. Súprava je ťahaná 136-ročnou parnou lokomotívou Katka, ktorá bola zrekonštruovaná v roku 1991.