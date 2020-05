Lesníci v Banskej Bystrici majú plné ruky práce: Počas jari majú vysadiť 20-tisíc stromčekov!

V rámci jarnej výsadby lesných pozemkov v banskobystrických mestských lesoch pribudne približne 20 000 kusov nových stromčekov.

Hlavnou drevinou lesných porastov pod Urpínom je podľa spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica buk a listnaté dreviny. Ak vznikne v lese nejaká holina, lesníci ju spestrujú najmä smrekom a jedľou.

"V týchto dňoch zalesňujeme miesta postihnuté rôznymi poveternostnými vplyvmi. Mali by sme to stihnúť, kým ešte ako tak trvá vlaha po zime. Posledné roky máme skúsenosti, že ročné obdobia prechádzajú zo zimy rovno do leta a jar sa nám nejako vytráca, čo je pri zalesňovacích prácach náročné. Na prelome apríla a mája nastáva sucho a zemina presychá," konštatoval v piatok riaditeľ banskobystrických mestských lesov Blažej Možucha.

Pre marcové silné ranné mrazy začali mestské lesy s výsadbou začiatkom apríla pri časti mesta Šalková. Pätnástich pracovníkov čaká v týchto dňoch zalesňovanie Horného Harmanca, Bystrickej a Zalámanej doliny. Práce by mali ukončiť počas budúceho týždňa.

"Tento rok vysádzame približne 20.000 kusov stromčekov. Snažíme sa hospodáriť prírode blízkymi spôsobmi, čím nám nevznikajú veľké holiny po ťažbe. Lesy v okolí Banskej Bystrice sú pomerne zdravé," doplnil Jozef Jankov z mestských lesov.

Mestské lesy hospodária od roku 1995 na výmere 7363 hektárov pozemkov. Rozprestierajú sa na území Slovenského Rudohoria, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a časti Starohorských vrchov.