Ivica Kostelič chce medailu z letného športu: Vymenil skupenstvo vody

Stále viac športovcov a športovkýň sa chce presláviť nielen v jednom odvetví. Do tohto davu sa zaradil aj hviezdny zjazdár Ivica Kostelič, ktorý si zaumienil, že svoju bohatú zbierku úspechov z bielych svahov rozšíri.

Chce olympijskú medailu aj z letného športu. Starší brat legendárnej Janice Kosteličovej ostal verný vode. Vlastne len vymenil jej skupenstvo.

Z bielych svahov presedlal po štyridsiatke na more, presnejšie na jachting. Ešte presnejšie na novú jachtársku triedu - mixed offshore - preteky miešaných dvojíc. Štvornásobný strieborný medailista zo ZOH v kombinácii a slalome by sa chcel dostať na OH 2024 do Paríža a tam zabojovať o cenný kov. More má rád odmalička, vlny začal brázdiť najskôr len tak rekreačne pred tromi rokmi, no až tento rok majiteľ medailového kompletu z MS v zjazdovom lyžovaní a víťaz 26 pretekov vo Svetovom pohári zistil, že chce viac.