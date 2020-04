TdF môže prísť o veľké hviezdy: Ak to nebude bezpečné, tím na Tour nepustím

Šéf poprednej cyklistickej stajne Ineos, Dave Brailsford, (56) nepustí tím na štart Tour de France, ak sa mu nebude páčiť zabezpečenie slávnych pretekov z hľadiska bezpečnosti a zdravia.

Povedal to v rozhovore pre britské médiá. Tour bola kvôli pandémii koronavírusu odložená o dva mesiace a začne až 29. augusta. Britský tím postihla v sezóne, ktorú výrazne ovplyvňuje šírenie choroby covid-19, veľká rana: na začiatku marca náhle zomrel vo veku 40 rokov na zástavu srdca športový riaditeľ Nicolas Portal. Je teda pravdepodobné, že aj preto nechce päťdesiatšesťročný Brailsford dopustiť akékoľvek komplikácie.

Rešpektovaný šéf požaduje, aby opatrenia spojené s koronavírusom boli pre Tour nastavené inteligentným a zodpovedným spôsobom. Pokiaľ bude mať pocit, že to tak nie je, nemieni riskovať. A to aj napriek tomu, že si dobre uvedomuje, ako je Tour pre sezónu cestnej cyklistiky dôležitá a ako výrazne môže pandémia svet cyklistiky ovplyvniť.

Akonáhle bude zrejmé, že sa má naozaj ísť, budeme samozrejme plánovať všetko tak, aby sme sa mohli Tour zúčastniť. Ale zároveň budeme veľmi pozorne sledovať, ako sa veci vyvíjajú. Bude ešte veľa debát o vplyve uvoľnenia opatrení v rôznych sférach, a to vrátane športových udalostí," očakáva Brailsford. "Myslím, že trocha pokory nezaškodí. Skromnosť nie je zlá vec. Máme to veľké šťastie, že sme súčasťou profesionálneho športu. Ale šport svet tak nutne nepotrebuje. Potrební sú lekári a sestry.zdôraznil Brailsford.Do jeho stajne patrí rad veľkých hviezd súčasnej cyklistiky. Pokiaľ dôjde na jeho slová a odmietol by s tímom absolvovať "Starú dámu",Takto naopak získal odložením Tour o dva mesiace ďalší priestor na to, aby sa mohol pripraviť po ťažkých zraneniach, ktoré utrpel vlani v júni pri páde vo Francúzsku.

A ak by uspel, stal by sa onedlho tridsaťpäťročný rodák z Nairobi druhým najstarším víťazom Tour v histórii. Belgičan Firmin Lambot vyhral v roku 1922 v 36 rokoch. Aj medzi tímovými kolegami ale bude mať ďalších veľkých favoritov, ako sú krajan Geraint Thomas či Egan Bernal z Kolumbie. "Rozhodne si na to odloženie nesťažuje. Skvelá vec je, že Chris môže trénovať. A trénuje tak, že to rozhodne dosť bolí. Teraz má ešte ďalší priestor, kedy môže trénovať tvrdšie ako ostatní, aby tak dohnal stratený čas, kedy bol zranený. A nie je najmenších pochýb, že ten priestor naplno využije, "uviedol Brailsford.