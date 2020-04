12-hodinová denná drina v garáži sa vyplatila: Cyklista vyzbieral ohromnú sumu na boj proti vírusu

Celkom 325 tisíc libier, teda 345 tisíc eur, získal waleský cyklista Geraint Thomas (33) počas troch dní jazdy na trenažéri pre zdravotníkov bojujúcich s koronavírusom.

Predvlaňajší víťaz Tour de France im vzdal hold tým, že mal rovnako dlhú dennú "zmenu" a 12 hodín v kuse šliapal doma v garáži. Dnes oznámil celkovú sumu, ktorú sa mu od štedrých darcov podarilo vybrať.

Thomas začal doma v Cardiffe v stredu ráno, "vyrazil" zakaždým v pol ôsmej. Skončil v piatok večer úplne vyčerpaný.povedal tridsaťtriročný hviezdny cyklista pre BBC. Dohromady prešiel 1220km. Prvý deň zvládol asi 420 kilometrov, takže mal priemernú rýchlosť 35 km / h. S pribúdajúcimi hodinami v sedle tempo klesalo, na rozdiel od sumy, ktorú pre britských lekárov a sestry starajúcich sa o chorých, vybral.Stanovený cieľ 115 tisíc eur prekročil viac ako trikrát. 12-hodinovky si vybral preto, že zmeny zdravotníkov zvyčajne trvajú práve pol dňa.priznal člen stajne Ineos. Trojdňový projekt prirovnal k zdolaniu ôsmich či deviatich etáp počas Tour de France. "Ďakujem moc všetkým za podporu a dary, ktoré prišli," dodal.

K bláznivému maratónu na trenažéri sa odhodlal aj kvôli svojej matke. Hoci už trikrát odišla do dôchodku, v súčasnej situácii opäť pomáha v Cardiffe v nemocnici. V najbližšej dobe si Thomas môže dovoliť odpočívať, pretože koronakríza zastavila športový svet. Cyklisti nebudú pretekať minimálne do konca júna. Odložiť museli usporiadatelia aj slávnu Tour de France, a to o dva mesiace, na koniec augusta.