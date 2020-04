Toto svet ešte nezažil: Grékov budú počas veľkonočných sviatkov kontrolovať drony

Grécke úrady použijú drony na monitorovanie kostolov počas nadchádzajúcich pravoslávnych veľkonočných sviatkov. Okrem toho plánujú posilniť pouličné hliadky, ktoré majú kontrolovať dodržiavanie prísnych nariadení o zákaze pohybu s cieľom predísť šíreniu nového koronavírusu.

Informoval o tom v piatok denník The Guardian. "Táto Veľká noc bude iná. Nepôjdeme do našich dedín. Nebudeme opekať na našich dvoroch. Nepôjdeme do našich kostolov. A samozrejme, nebudeme sa zhromažďovať v domovoch príbuzných a priateľov," povedal hovorca vlády Stelios Petsas.

K piatku evidovali v krajine 105 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom a zaznamenali celkovo 2207 nakazených.