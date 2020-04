Európsky parlament schválil finančnú pomoc v objeme 3 miliárd eur: Komu poputujú?

Európsky parlament (EP) v piatok schválil finančnú injekciu v objeme vyše 3 mld. eur pre systémy zdravotnej starostlivosti v Európskej únii. Finančné prostriedky pôjdu na pomoc lekárom a sestrám, ale aj na nákup testovacích súprav.

Financie z rozpočtu EÚ by podľa EP mali priamo podporiť systémy zdravotnej starostlivosti v členských štátoch únie v ich boji proti pandémii koronavírusu. "Najnovšia finančná injekcia by mala únii uľahčiť nákup urgentne potrebného zdravotníckeho vybavenia vrátane masiek, respirátorov či dýchacích prístrojov, a financovať prepravu tohto vybavenia, ako aj pacientov v cezhraničných regiónoch," uviedol EP.

Peniaze by sa mali využiť aj na nábor ďalších zdravotníkov, ktorí by podľa aktuálnej potreby mohli byť vysielaní do ohnísk nákazy v celej EÚ, prípadne na pomoc členským štátom so zriaďovaním mobilných poľných nemocníc. Peniaze v celkovom objeme 3,08 mld. eur budú do členských štátov presmerované z rozpočtu EÚ prostredníctvom nástroja núdzovej podpory (2,7 mld. eur) a rezervy rescEU (380 mil. eur). "Súčasťou balíka sú tiež dodatočné prostriedky na financovanie repatriačných letov (45 mil. eur) prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ďalšie zdroje pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (3,6 mil. eur), ale aj peniaze na pomoc Grécku z dôvodu zvýšených migračných tlakov (350 mil. eur) a na podporu zemetrasením zasiahnutého Albánska (100 mil. eur)," priblížil EP.

Poslanci Výboru EP pre rozpočet koncom marca vyzvali na mobilizáciu prostriedkov z tohtoročných rozpočtových rezerv. Európska komisia predložila v rámci komplexného súboru opatrení na podporu boja proti ochoreniu Covid-19 dva návrhy opravných rozpočtov. Nástroj núdzovej podpory (ESI) bol vytvorený v roku 2016 ako reakcia na masívny prílev utečencov do Grécka. Strategické zásoby zdravotníckeho vybavenia EÚ (v rámci rezervy rescEU) budú umiestnené do jedného alebo viacerých členských štátov EÚ. Tieto štáty budú zodpovedné za obstaranie zdravotníckeho vybavenia, ktoré plne preplatí Európska komisia. Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) bude zodpovedné za distribúciu vybavenia tak, aby bolo k dispozícii tam, kde bude najviac potrebné.