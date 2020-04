Premiér pod paľbou kritiky: Toto Matovičovi vyčítajú oponenti!

Igor Matovič to schytáva z každej strany. Kritizuje ho opozícia, koalícia či mimovládne organizácie a on im úder okamžite vracia - väčšinou cez status na sociálnej sieti.

Takto sa rozbieha nekonečný kolotoč konfrontácií premiéra s každým, kto si dovolil kritizovať jeho kroky. Kto sú jeho hlasní oponenti a čo mu vyčítajú?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Jeho súťaž o najväčšieho tvrďasa nás vyjde draho

- Alojz Hlina, politik KDH Otvoriť galériu Alojz Hlina Zdroj: anc

Bývalý Matovičov spolustraník a expredseda KDH odstúpil z čela strany po neúspechu vo voľbách. Podľa Hlinu Matovič podľahol po nástupe do kresla premiéra „mesiášskemu komplexu“ a všetky opatrenia podriaďuje svojmu egu.

Spal pripitý pod kabátom

„On, ktorý konzultoval systém ,podpory" v osadách pred voľbami. On, pre ktorého niektorí ,rómski aktivisti" pred voľbami robili pri ovplyvňovaní volieb viac ako len nadprácu. Teraz ich použije znova. Netrpezlivo čaká, kedy sa ozvú zo CNN, že si potrebujú natočiť zábery, ako vojenským vrtuľníkom pristáva blízko zasiahnutej rómskej osady. On, ktorý sa pri parlamentných smetiakoch fotil s prázdnymi fľašami od alkoholu a pritom on sám spal pripitý pod kabátom v budove parlamentu.“

Vyjde nás to draho

„Už je toho moc. Matovičov egotrip, jeho súťaž o najväčšieho tvrďasa v Európe nás môže vyjsť draho. My nemáme na to, aby sme chyby vládcov s devastačným vplyvom na štátny rozpočet dobehli predajom ropy. My ropu nemáme. Ekonomika nie je zvedavá na Matovičove ponožky, ani na infantilné výlevy. Ani na porovnanie s Novým Zélandom. My nie sme ostrov.“

Nepotrebujeme byť v CNN

„Poučme sa, prosím, robme tak, ako to robia múdri. Nie tak, ako sa prisnije Igorovi Matovičovi. Nepotrebujeme byť v správach CNN, že tu máme spasiteľa. My nie. Igor Matovič to potrebuje, ale my nie. My tú koronu potrebujeme prežiť.“

Dostal na hranie celú krajinu

- Radovan Bránik, bezpečnostný expert Otvoriť galériu Radovan Bránik Zdroj: anc

Je členom Národného krízového klinického tímu ministerstva zdravotníctva. Premiéra označil za „slovenského Trumpa“. Dodáva, že statusy píše ako súkromná osoba.

Je to za čiarou

„To, akým spôsobom „Trump“ paušálne hádže všetkých do jedného koša, ako im prisudzuje zlé úmysly, zbabelosť, ako sa pokúša im zatvoriť ústa, používajúc to najprimitívnejšie klišé, je za všetkými čiarami.“

Vie dobre, čo robí

„Pár týždňov som si zúfal, že ten človek iba nevie, čo robí. Začínam si zúfať, že to vie až príliš dobre. Dostal na hranie celú krajinu a v úplne najhoršom čase.“

Každú hodinu hovorí niečo iné

„Nie je fér hovoriť o premiérovi, že každý deň hovorí niečo iné. Teraz už čosi také zvládne v priebehu jedinej hodiny.“

Klamstiev sa tu valí ako z roztrhnutého potrubia

- Peter Pellegrini, bývalý premiér zo Smeru-SD Otvoriť galériu Peter Pellegrini Zdroj: nrsr

Matovičovi nič nedaroval ani jeho predchodca vo funkcii Peter Pellegrini, s ktorým sa na diaľku doťahoval, kto môže za nárast počtu nakazených obyvateľov v rómskych osadách na Spiši.

Ubytovanie na hraniciach

„Nie celkom rozumiem tomu, čo sa dnes deje na hraniciach. Ľudia, ktorí individuálne prichádzajú zo zahraničia, sú spoločne ubytovaní v jednom stane, kde sa priamo miešajú zdraví s chorými. Presne pre tieto dôvody moja vláda nariadila povinnú domácu karanténu pre všetkých individuálnych navrátilcov.“

2 týždne neriešil situáciu

„Domáca karanténa pre individuálnych navrátilcov zo zahraničia nebola „dobrovoľná“, ale povinná, a za jej porušenie hrozila pokuta 1 659 eur. Povinná karanténa v štátnom zariadení pre týchto ľudí platí až od tohto pondelka. Ak teda hrozila v osadách katastrofa, Matovičova vláda ju celé dva týždne vôbec neriešila!!!“

Pýtal som sa na jeho názor

„Keď som sa ešte ako premiér opýtal na rokovaní krízového štábu Igora Matoviča, či má moja vláda prijať vyhlásenie núdzového stavu pre celé Slovensko, vyhlásil, že netreba a radšej treba porozmýšľať o otvorení niektorých obchodov – napríklad vodoinštalatérskeho, keby vraj niekomu praskla batéria. Tak neviem, či nakoniec náhodou nepraskla, pretože klamstiev sa tu valí ako z roztrhnutého potrubia. Stačilo, pán premiér...“