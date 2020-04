Z fešáka sa vykľula obluda, mamička si pri ňom prešla peklom: Hororové fotky vám vtisnú slzy do očí

„Nechcem, aby iná žena musela prechádzať peklom, akým som prešla ja v rukách toho monštra,“ povedal pre médiá Jenna Harley (28), ktorej sa žiarlivý partner pokúsil vypichnúť oči, vraj preto, aby ju už nikto nechcel.

Celé sa to začalo ako v romantickom filme. Zaľúbená slobodná matka trojročnej dcérky si našla fešáka, do ktorého sa bezhranične zamilovala. „Všetkým svojim priateľom som o ňom stále rozprávala, bol skvelý, obľúbila si ho aj moja dcérka“, opísala. Z princa sa však čoskoro vykľula obluda, ktorej besnenie zanechalo na tele aj duši usmievavej ženy strašné zranenia. Mark Whiteside, bol spočiatku milý, no všetko sa zmenilo, keď ho vyhodili z práce. Podľa The Sun zostala celá domácnosť na pleciach Jenny, ktorá pracovala v dvoch zamestnaniach naraz. Pár týždňov po začiatku vzťahu zistila, že je tehotná.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Pomáhala som mu so životopisom a on mi dal facku. Povedal, že do neho rýpem, vystrašila som sa, no o pár minút sa ospravedlnil s tým, že netuší, čo ho to vzalo.“ Vytlačili 10 kópií životopisu, no tie namiesto rúk potenciálnych zamestnávateľov zapadli prachom na vrchu chladničky. „Pribehol za mnou a začal kričať, že chce peniaze,“ opísala situáciu, ktorá sa odohrala v ôsmom mesiaci tehotenstva. V slzách ju výčitkami prinútil prísť od banky a stál nad ňou až pokým peniaze nevytiahla. „Neskôr mi začal zakazovať stýkanie sa s kamoškami, vždy keď sa tak stalo, kričal na mňa.“

Keď sa konečne narodilo ich dieťatko, Mark si našiel prácu a správal sa ako milujúci otec. Ani to však nevydržalo dlho a zrazu prestal chodiť z práce rovno domov. „Mamičky nechodia von,“ znelo jeho vysvetlenie toho, prečo nemôže Jenna chodiť von. „Začal mať paranoju, podozrieval ma, kontroloval mi nohavice a obviňoval ma z nevery.“ Potom to prišlo. Raz večer sa Mark nevrátil z roboty a vypol si telefón. „Keď prišiel, začal hneď kričať, že ho podvádzam. Moja staršia dcérka bola u starých rodičov, no naše dievčatko spalo hore. Prosila som ho nech je ticho, no na krik sa zobudila.“

Keď sa vybrala po schodoch malú utíšiť, zrazu k nej pribehol Mark. „Zhodil ma na zem pichol mi palce do očí a tlačil ich do nich. Kričal, že ma urobí tak škaredou, že ma už nikto nebude chcieť. Kričala som nech ma pustí, bála som sa, že oslepnem,“ opísala začiatok desivej príhody. „Potom ma začal biť hlava nehlava, strhol ma za nohu a tvárou ma ťahal po dlážke. Potom ma ťahal za vlasy, revala som od bolesti. Podarilo sa mi vyšmyknúť, no v kuchyni ma dobehol, chytil ma za krk a začal silno škrtiť.“ Keď začala strácať vedomie, mala Jenna vidiny seba umierajúcej na kuchynskej dlažbe.

Z ničoho nič, presne tak ako útok začal sa aj skončil. „Spadol na podlahu a plakal, snažil sa ma upokojiť. Povedala som mu, že je všetko v poriadku a idem si na dvor zapáliť cigaretu.“ Vystrašená žena však bežala priamo k susedom, ktorých prosila o pomoc. Zavolala políciu, záchranku aj vlastného otca. „Prišiel a pýtal sa ma, čo mi to urobil. Nespoznával vlastnú dcéru,“ opísala. Jej oči boli podliate krvou, opuchnuté, telo mala posiate čiernymi modrinami.

Lekári jej naordinovali silné lieky od bolesti, a rany sa hojili len pomaly. Mark dostal 14 mesiacov basy za napadnutie. Potom ako si odsedel polovicu ho prepustili. Práve preto sa rozhodla Jenna do detailov opísať verejnosti svoj príbeh, aby sa žiadna iná žena nedostala do rúk beštie, skrývajúcej sa za tvárou sympatického muža. Za pár hodín po zverejnení šokujúcich fotiek sa dostali medzi širokú masu ľudí a zdieľali ich desaťtisíce Angličanov.