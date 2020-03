Nechutné video, boxer žartoval o domácom násilí: Okamžitá reakcia kompetentných!

Britský profesionálny boxer Billy Joe Saunders prišiel na neurčito o licenciu kvôli tomu, že si na sociálnych sieťach robil žarty z domáceho násilia.

Úradujúcemu majstrovi sveta WBO v super strednej váhe nepomohla ani následná ospravedlnenie a sľub, že venuje 25.000 libier charitatívnej organizácii pomáhajúcej práve obetiam domáceho násilia.

Saunders sa natáčal na video pri tréningu s boxerským vrecom. Svoje údery sprevádzal "radami" mužom, ako trafiť správne svoju partnerku, keď už to s ňou nebude môcť v karanténe vydržať. Britská boxerská kontrolná komisia po prešetrení prípadu pozastavila Saundersovi platnosť licencie, o ktorej opätovnú platnosť bude musieť žiadať počas vypočutia. Jeho termín ešte nebol určený.

Tridsaťročný Saunders je v profesionálnom ringu neporazený v 29 zápasoch. V Las Vegas sa mal 2. mája stretnúť s Mexičanom Saulom "Canela" Álvarezom, ale duel o zjednocujúci titul bol kvôli pandémie koronavírusu odložený.

Za svoje poznámky na videu sa Saunders, ktorý pochádza podobne ako napríklad majster sveta v ťažkej váhe Tyson Fury z komunity kočovníkov, ospravedlnil. "Bola to hlúpa chyba, ale rozhodne som nikomu nechcel ublížiť, alebo propagovať domáce násilie. Po celom svete zomierajú na koronavírus ľudia a chcel som len trochu odľahčiť situáciu. Zjavne sa to nepodarilo. Môj štýl humoru nesedí každému," povedal.

Nešlo však o prvú Saundersův prehrešok. Pred dvoma rokmi dostal od boxerské komisie pokutu 100.000 libier za iné video na sociálnych sieťach, na ktorom ponúkal drogovo závislej žene dávku drogy za to, že bude mať s náhodne zvoleným mužom sex alebo ho udrie. Tento mesiac zase údajne Saunders telefonoval na leteckú spoločnosť Delta Airlines a informoval jej pracovníkov o tom, že traja iní boxeri letiaci z Las Vegas do New Yorku majú koronavírus. Všetci boli z prepravy vyradení.