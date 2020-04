Kým Slováci hromžia nad Veľkou nocou, lekárka Monika rieši celkom iné veci: Ako prebieha 1 deň boja za VÁS!

Dôvod na sťažnosti si nájdeme vždy! Mnohým Slovákom poznačeným terajšou situáciou prekáža aj to, že musia sedieť doma. Pridajme k tomu obmedzenie cestovať mimo svoj okres a dráma je na svete.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Diametrálne odlišný pohľad na situáciu priniesla na sociálnych sieťach lekárka Monika pôsobiaca v Bratislave, ktorej slová prinútia zamyslieť sa azda každého. Jej opis bežného dňa otváva oči najmä v súčasnej situácii. Voľný pohyb osôb bude totiž od 8. do 13. apríla 2020 obmedzený. Výnimku z obmedzenia majú cesty do a zo zamestnania, na nákupy, návštevy lekára, pohreb príbuzného, pobyt v prírode v rámci okresu.

Zároveň vláda zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku regresu doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku. Ak sa to stále zdá ako príliš obmedzujúce rozhodnutie, o opaku vás presvedčia slová Moniky, ktoré adresovala ľuďom na sociálnych sieťach:

1 môj deň:

120 vyšetrených pacientov

120 krát prezlečené rukavice

120 krát vydezinfikované ruky

120 suspektných alebo potvrdených pacientov s dg. Covid19 v blízkom kontakte

9 hodín v podrepe vytierané nosy a hrdlá

1 krát záchod

1 krát jedlo

1 krát mobil v ruke

1 obrovský odtlačok masky na tvári

1 pár odstávajúcich boľavých uší z gumičiek respirátoru

Všetko a oveľa, oveľa viac toho, čo nikde nikdy neuvidíte robia zdravotníci, vojaci, požiarnici, policajti, dobrovoľníci, medici, politici, krízoví manažéri/pracovníci... PRE TEBA! Prebdené noci a dni strávené v nemocnici, týždne, víkendy bez rodín, večer návrat do prázdneho bytu len preto, aby sme chránili svojich blízkych, nočné služby bez spánku, každý deň zmeny a stres z nich, obrovský tlak. To všetko, PRE TEBA! Si pre nás teraz NAJDÔLEŽITEJŠÍ! Denne bojujeme za rozhodnutia, zmeny, ktoré Ťa ochránia, Teba, Tvoje zdravie a rodinu. Nasadzujeme svoje zdravie za Tvoje. Svoje rodinné šťastie za to Tvoje.

Prosím, nesťažuj sa, že musíš sedieť doma s rodinou. Čo by sme za to dali my... Prosím, rob to, čo Ti káže krízový štáb. Nič Ťa to nestojí, nebolí to a veľmi nám tým pomáhaš. Nie si v tom sám. My bojujeme za TEBA!!! (obrovská poklona celému tímu KIGM).