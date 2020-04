Delia ich generácie, no rozhodli sa pomáhať: Lekárky Valéria a Monika, ktoré bojujú s koronavírusom

Obetavé lekárky, ktoré delia generácie, sú v prvej línii boja proti koronavírusu.

Valéria zo Spišskej Novej Vsi: Som v priamom kontakte s pacientmi

Doktorka Valéria Cehulová zo Spišskej Novej Vsi má 73 rokov, no stále ordinuje. V projekte Top lekár spomedzi 2 300 všeobecných lekárov sa pred 7 rokmi ocitla v prvej trojke najlepších a najobľúbenejších a svojim pacientom ochotne pomáha aj v tejto ťažkej dobe. Osobne pri nevyhnutnej návšteve a takisto telefonicky. Okrem nevyhnutných rád a postupov liečby na diaľku im zabezpečuje aj potvrdenia a recepty.

Táto obdivuhodná žena je plne oddaná svojmu povolaniu a poslaniu. „Nachádzame sa vo výnimočnej situácii. V stave, ktorý sme nikdy nezažili, ani vo vojne. Som v priamom kontakte s pacientmi,“ hovorí obetavá lekárka. „Neliečim tie najvážnejšie stavy, ale, takpovediac, som prvou na rane. Je to o zodpovednosti, o poskytnutí potrebnej zdravotnej starostlivosti. Isteže mám obavy - hygienické, zdravotné, bezpečnostné. A aj strach, zároveň rešpekt a ťažko opísateľné stavy,“ uviedla skúsená doktorka, ktorá má 50 rokov aktívnej praxe.

Počas pracovných hodín naďalej ordinuje aj teraz. „Od ôsmej rána do jedenástej som priamo s pacientmi v ambulancii, ale prioritou je telefonické ordinovanie aj liečenie. Musím sa však poďakovať pacientom, lebo sú veľmi disciplinovaní,“ zdôraznila V. Cehulová, ktorá má teraz v ordinácii menej návštev než obvykle.

„Mnoho bolo takých, ktorí ukončovali PN i OČR, ale všetko je v poriadku, tie najvážnejšie stavy som, našťastie, nezaznamenala. A riešim pacientov aj po telefóne. Keďže ich dobre poznám, dá sa to zvládnuť. Všetci číslo môjho telefónu poznajú a snažím sa byť nápomocnou. Môj odkaz je však optimistický. Všetko istú dobu trvá, no raz sa pominie. Musíme byť disciplinovaní a ohľaduplní! A dodržiavať nariadenia, aby sme zbytočne nechodili von, a keď už, tak sa dobre chránili. Lepšie je sedieť doma, no treba myslieť na svoje oči, nos i ústa. A keď dodržíme všetky opatrenia, vírus určite zdoláme,“ dodala táto spišská lekárka.