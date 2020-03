Deti v Keni ďakujú školákom zo Štiavnických Baní: Toto sme dostali od kamošov zo Slovenska!

Už sa učia s pomôckami, ktoré dostali od rovesníkov zo Slovenska. Žiaci ZŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach (okr. Banská Štiavnica) vyzbierali 50 kg školských pomôcok pre deti v Keni.

Darovali peračníky, perá, gumy či farbičky, ktoré už v týchto dňoch využívajú školáci v najväčšom slume v hlavnom meste Kene v Nairobi. Najchudobnejšie deti sa dostali k novým pomôckam najmä vďaka mladej lekárke Monike Paločkovej (26), ktorá od januára pracuje na klinike v Nairobi. Školu v tomto slume navštevuje 1 500 detí a približne 400 z nich potešili darčeky od žiakov zo Štiavnických Baní. „Tieto deti si to vedia veľmi vážiť, veľa pre ne znamená, že sa o ne niekto zaujíma. Pre nás je to pár eur, ale pre ne to znamená možnosť študovať, ktorú veľmi často nemajú,“ uviedla silno veriaca mladá lekárka zo Zvolena.