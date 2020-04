Prezidentka sa obrátila na členov krízového štábu: Upozornila na ochranu seniorov či obetí násilia

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa na piatkovom stretnutí obrátila na členov permanentného krízového štábu s požiadavkami na zvýšenie ochrany seniorov, obetí domáceho násilia a ďalších zraniteľných skupín.

Zaujímala sa tiež o stav zásob ochranných pomôcok pre naše nemocnice a ľudí v prvej línii, počty testovacích súprav, pľúcnych ventilátorov, ale aj o prijaté a plánované opatrenia. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Za potrebné považuje prezidentka pokročiť v ochrane seniorov. "Ide najmä o testovanie každého nového prijímateľa sociálnych služieb, ktorý ide do zariadenia alebo sa doň vracia z nemocnice," uviedla. Ochranné pomôcky by sa podľa nej mali zabezpečiť aj pre ľudí, ktorí sa o seniorov starajú. Upozornila tiež na obete domáceho násilia, "ktorých počet všade na svete počas karantény stúpa". Testovať by sa mohli napríklad tí, ktorí potrebujú byť umiestnení v azylových centrách".

S členmi štábu hovorila tiež o potrebe lepšej spolupráce a komunikácie medzi orgánmi, ktoré krízu riešia a orgánmi miestnej samosprávy, a tiež o potrebe prehľadného informovania o všetkých prijímaných opatreniach.

Hlava štátu ocenila prácu všetkých odborníkov v štábe. Pomáhajú podľa nej k tomu, aby boli opatrenia v súvislosti s výskytom nového koronavírusu vecne a odborne podložené. "Pozitívne vnímam viaceré posuny, či už pri zabezpečení rôznych foriem testovania alebo v zásobení nemocníc ochrannými prostriedkami a v špeciálnom prístupe k rôznym komunitám," doplnila.

Prezidentka zdôraznila tiež potrebu rozvahy u tých, ktorí vyhodnocujú situáciu a prijímajú opatrenia - v krízovom štábe, exekutíve, parlamente. "Namiesto čiastkových scenárov musíme všetci mať jednoznačné informácie o prijímaných opatreniach a ďalšom postupe. Je potrebné navrhovať odôvodnené riešenia a vnášať do spoločnosti pokoj," skonštatovala s tým, že "sme na dobrej ceste".