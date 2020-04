Vláda sa dohodla s bankami na odklade splátok úverov: Aké musíte splniť podmienky?

Klienti bánk (občania, SZČO a malé podniky) budú môcť v čase pandémie nového koronavírusu požiadať o odklad splátok úverov na maximálne deväť mesiacov.

Banky budú za stanovených podmienok povinné takejto žiadosti vyhovieť. Ľudia v takom prípade nebudú vedení ako neplatiči. V čo najkratšom čase by sa tiež limit na bezkontaktné platby mal zvýšiť z doterajších 20 eur na 50 eur. O dohode vlády s bankami informoval v piatok premiér Igor Matovič s ministrom financií Eduardom Hegerom (obaja OĽaNO) a predstaviteľmi viacerých bánk.

Podmienkou odloženia splátok z dôvodu pandémie je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa.

O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov. Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov úveru. Cieľom je, aby žiadosť mohla podať nielen osoba, ktorej bol úver poskytnutý, ale aj spolužiadateľ.

Odloženie splátok bude podľa Matoviča jednoduché, netreba banku žiadať "hneď od zajtra", stačí banku o odloženie splátok požiadať kedykoľvek počas trvania epidémie. "Pre každého budú platiť rovnaké pravidlá, nebude znevýhodnený ten, kto požiada banku o odklad neskôr," upozornil premiér.

Splátky úverov a pôžičiek môže klient banky podľa slov predsedu vlády "zaradiť" na koniec splatnosti úveru (pôžičky), respektíve si bude môcť alikvotne zvýšiť splátky, ktoré bude splácať po uplynutí pandémie. Posun splátok však neznamená ich odpustenie, zdôraznil predseda vlády.

Premiér vyzval ľudí, aby boli pri odkladaní splátok zodpovední. Podanie formulára o odklade splátok bude bezplatné, ale počas predĺženia splátkového obdobia si banky úroky budú počítať.

Matovič ocenil ústretový, partnerský prístup bánk pri plošnej možnosti zavádzaní odkladu splátok. Banky podľa jeho slov nepodmieňovali možnosť masového odkladu splátok a úverov zrušením tzv. bankového odvodu. "Nehovorím, že sme o tom nehovorili, ale jedna vec sa nepodmieňovala druhou," povedal premiér.

Podľa Hegera s lízingovými a nebankovými spoločnosťami rokovania pokračujú a o výsledkoch rokovaní chce rezort financií informovať na samostatnej tlačovej konferencii neskôr, pravdepodobne budúci týždeň.

Podľa Matovičových slov sa odklady splátok úverov týkajú tzv. malých klientov. "Rokovanie vlády, bánk o financovaní veľkých firiem sa uskutoční budúci týždeň," avizoval Matovič.

"Myslím si, že (navrhovaných) deväť mesiacov (odkladu splátok) je dostatočný čas na to, aby sme sa porátali s pandémiou. Ak by náhodou nebol, budeme určite reagovať. V tomto čase si myslíme, že toto dáva dostatočný rámec, aby sme sa dokázali (so situáciou) porátať," dodal Heger na novinársku otázku, prečo je na odloženie splátok navrhovaných maximálne deväť mesiacov.

Už na budúci týždeň bude o návrhu rokovať vláda a následne by ho mala odobriť aj Národná rada SR.