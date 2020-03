Ľudia potrebujú vypísať PN, u lekára vo Zvolene nepochodili: Divné praktiky!

Na Slovensku platia prísne preventívne opatrenia, ktoré zaviedol krízový štáb, aby eliminoval šírenie nebezpečného ochorenia COVID-19.

S tým sa však spája aj veľa komplikácií, ktoré majú ľudia s inými zdravotnými problémami. Všeobecní lekári síce nemajú plné ordinácie, no napriek tomu nejeden z nich zaviedol vlastné pravidlá v snahe obmedziť vstup chorých a teda potenciálnych prenášačov koronavírusu do ambulancie. Do redakcie sa ozval človek, od ktorého pýtali za vypísanie PN-ky poplatok 30 eur. A to nie je všetko!

Nakazených je v Česku už vyše 770 ľudí: Vláda zvažuje zákaz vychádzania

Do redakcie sa nám ozval čitateľ, podľa ktorého má lekár vo Zvolene zavedené nevhodné a najmä privysoké poplatky za inak celkom banálne úkony, ktoré mu bežne zaberú len pár minút. „Inkasuje od ľudí za vypísanie PN-ky počas karantény poplatok 30 eur. Káže ľudom počas karantény prísť na vyšetrenie do ambulancie,“ napísal čitateľ Nového Času.

Tieto praktiky sú nevhodné najmä v kontexte toho, že na Slovensku platia mimoriadne opatrenia a tisíce ľudí pracujú z domu. Že nejde o ojedinelý prípad, potvrdzuje aj ďalší čitateľ. „Volal som do ambulancie, že potrebujem vypísanie PN-ky, lebo sa necítim dobre. Sestrička sa ma pýtala, či som sa vrátil zo zahraničia. Hovorím, že nie, ale mohol som už stretnúť niekoho nakazeného tu. Povedala, že ak sa bojím, mám si dať rúško, okuliare a prísť si po PN osobne do ambulancie,“ uviedol pobúrený čitateľ.

Situácia však nie je lepšia ani v Bratislave. Čitateľka Jana (26), ktorá trpí astmou a rôznymi alergiami, dostala v stredu večer teplotu. Preto sa vybrala k lekárke, aby ju vypísala. „Povedala som, čo mi je. Že sa necítim dobre, bolia ma svaly a mám zvýšenú teplotu,“ opísala dôvody, prečo išla k doktorke s tým, že pozná svoje telo a ako sprievodný znak alergie sa u nej teplota neobjavuje. „Spravila mi CRP, no to bolo v norme a spýtala sa ma, či nemám cestovateľskú anamnézu. Napokon povedala, že to je alergia a PN-ku mi preto nevypíše,“ popísala prístup doktorky. Jana si tak od zamestnávateľa musí vybrať dovolenku.