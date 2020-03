Boj proti šíreniu koronavírusu na Slovensku: Môže vás štát sledovať cez mobil?

Nasadia do boja proti šíreniu koronavírusu mobilné telefóny? Nastupujúci premiér Igor Matovič už pred pár dňami načrtol možnosť, že štát bude od mobilných operátorov požadovať údaje, ktorí konkrétni klienti boli v cudzine.

Údaje o polohe SIM kariet by sa možno dali tiež využiť pri kontrole, či rizikoví ľudia dodržiavajú nariadenú karanténu. Je to však technicky možné a hlavne, je to zákonné? Nastupujúci premiér a šéf OĽaNO Igor Matovič vyhlásil, že komunikoval s mobilnými operátormi a z ich dát vyplýva, že tesne pred zavlečením koronavírusu na Slovensko mohli byť v Taliansku desaťtisíce Slovákov. Ľudia, ktorí sa nedávno vrátili zo zahraničia by podľa neho mali dostávať každý deň SMS správy s údajom, ako dlho ešte majú zostať v karanténe. Nakoniec operátori upozornenie, že ak prišli zo zahraničia, majú zostať 14 dní v karanténe, poslali všetkým užívateľom SIM kariet. Teda aj tým, čo sa zo Slovenska nepohli. Využitie údajov z mobilov by sa však nemuselo zastaviť len pri tom.

Kde je opora v zákone?

„V súvislosti s aktuálnou krízovou situáciou ohľadom výskytu koronavírusu poskytujeme štátnym orgánom súčinnosť výlučne v medziach zákona a iba na základe ich vyžiadania. Okrem zaslania informačných SMS na celú zákaznícku bázu sme riešili oficiálnu požiadavku na agregovanú, anonymnú informáciu o celkovom počte SIM kariet v prípade Talianska,“ uviedla Alexandra Piskunová, hovorkyňa spoločnosti Orange Slovensko. „Štátne orgány sme zároveň žiadali, aby nám poskytli oficiálny rámec a oporu v zákone, na základe ktorej môžu operátori pristupovať k obdobným krízovým požiadavkám vzhľadom na našu zodpovednosť voči GDPR a ďalším nariadeniam ochrany osobných údajov,“ spresnila.

Niektoré návrhy, ktoré v poslednom období verejne zaznievajú, podľa nej nezohľadňujú bezpečnostné a regulačné náležitosti a technické možnosti telekomunikačných operátorov. „Áno, boli sme kontaktovaní, avšak môžeme postupovať iba v súlade s platnou legislatívou. Zatiaľ sme posielali iba plošné SMS, o ktoré nás požiadali ministerstvá,“ uviedol hovorca Slovak Telekom Michal Korec. Hovorca 4ky Matúš Benčík nám potvrdil, že analyzujú „technické a právne možnosti“ a so štátom diskutujú možnostiach pomoci z ich strany.

Nie je to také ľahké Otvoriť galériu Vďaka hustej sieti základných staníc sa dá poloha mobilu v meste určiť na niekoľko sto metrov. Zdroj: istock

Podľa odborníkov sledovanie polohy mobilov nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Treba brať do úvahy viaceré technické obmedzenia. Napríklad, ak žijete v blízkosti štátnych hraníc, bežne sa stáva, že vás „zachytí“ základná stanica vedľajšieho štátu. A zatiaľ, čo ste stále napríklad na bratislavskej Kolibe či na dunajskej hrádzi, podľa údajov operátorov ste už v maďarskej alebo rakúskej sieti. Ďalšou vecou je, že ak sa pohybujete napríklad po meste, postupne si vás odovzdávajú jednotlivé základné stanice, podľa toho, ktorá zachytí váš signál. A niekedy sa to môže stať aj na veľmi krátku vzdialenosť – napríklad ste vo svojom byte, ale v kuchyni váš signál zachytáva jedna stanica VTS a v obývačke druhá. Mohlo by to vyzerať, že ste porušili karanténu a vyšli von, ale vy ste sa pritom nepohli z domu.





Anonymita neplatí iba pre linku 112

Róbert Bános, advokát

Presnosť určenia polohy konkrétnej SIM karty závisí od hustoty základných staníc VTS. Napríklad v meste ako je Bratislava, je táto sieť hustá a mobil sa dá lokalizovať s presnosťou 200 – 300 metrov. Niekde na vidieku je hustota staníc menšia a presnosť sa dá určiť možno tak na 2 km. Či je morálne takto sledovať ľudí cez mobil, je otázne. Teraz je morálka postavená inak ako za bežnej situácie. Z pohľadu väčšiny obyvateľstva je morálne vedieť, keď sa niekto zdržiaval v zahraničí a môže pre ostatných predstavovať zdravotné riziko. Kľúčové je si uvedomiť, že ak štát raz prinúti operátorov vydať tieto informácie, môže to chcieť aj v budúcnosti.

Presnosť max. 200 - 300 m

Ondrej Macko, odborník na mobilnú komunikáciu, magazín TOUCHIT

Prevádzkovatelia telekomunikačných služieb môžu zhromažďovať tzv. lokalizačné údaje užívateľov SIM kariet. Avšak len vtedy, ak sa anonymizujú, alebo iba na základe súhlasu užívateľov. Čo sa týka poskytovania týchto údajov ďalším subjektom (napr. štátu, orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.), platí, že takáto možnosť musí vyplývať z osobitného zákona. Osobitným zákonom je napr. trestný zákon, zákon o SIS a pod. Napríklad muselo by byť začaté trestné stíhanie pre prečin šírenia nákazlivej ľudskej choroby, kde by sudca vydal príkaz na získanie uvedených lokalizačných údajov. Výnimkou je elektronická komunikácia pri tiesňových volaniach a SMS prijatých na tel. číslo 112 - tieto údaje musia byť poskytnuté záchranným zložkám. V iných prípadoch operátori takéto údaje poskytnúť nemôžu.