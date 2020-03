Matovič priznal najväčšiu dilemu: Meno jedného ministra zvažoval do poslednej chvíle!

Vyskladali sme veľmi dobrú zostavu, rozbúrený oceán je pred nami, ale verím, že to zvládneme. Vyhlásil v stredu dezignovaný premiér Igor Matovič (OĽaNO) pri predstavovaní mien členov svojej vlády.

Zároveň poďakoval šéfovi strany Za ľudí Andrejovi Kiskovi, ktorý si neprevezme poslanecký mandát, že pomohol poraziť „mafiu, ktorá vládla“. V súvislosti so zvládaním krízy pre koronavírus Matovič konštatoval, že je potrebné hovoriť čistú pravdu. Predpokladá, že prídu aj ťažké a nepopulárne opatrenia.

Matovič povedal, že na post ministra vnútra mal za Obyčajných ľudí a nezávislé osobností (OĽaNO) troch kandidátov a do poslednej chvíle zvažoval, kto bude najvhodnejší. O menách kandidátov bola podľa neho informovaná prezidentka Zuzana Čaputová. „Bolo to moje osobné rozhodnutie vo finálnej fáze,“ podotkol. Chcel, aby išlo o človeka so skúsenosťami s riadením ľudí a aj preto bude na čele krízového štábu pre koronavírus.

Budúci minister vnútra Roman Mikulec viedol za vlády Ivety Radičovej Vojenskú spravodajskú službu. Matovič považuje za výhodu, aby rezort vnútra „upratal“ človek, ktorý nepochádza priamo z policajného zboru. „Nasadzujeme vojaka, plukovníka, a nie nejakého papierového kapitána z národnej rady,“ zdôraznil budúci premiér.

S bývalým šéfom vyšetrovacieho tímu Gorila Lukášom Kyselicom, ktorý bol tiež jeden z kandidátov na post ministra, budúci premiér počíta napríklad ako so štátnym tajomníkom určeným na hĺbkovú reformu polície. Matovič naznačil, že súčasný policajný prezident Milan Lučanský skončí vo funkcii. „Pánovi Milanovi Lučanskému by sa patrilo poďakovať za jeho prácu,“ poznamenal líder OĽaNO o súčasnom prezidentovi policajného zboru. Meno nového šéfa SIS nepovedal. Poznamenal len, že právomoc nominovať riaditeľa tajnej služby má premiér. V politickom zákulisí sa ako o kandidátovi do čela SIS hovorí o Vladimírovi Pčolinskom. Ten je bratom poslanca za hnutie Sme rodina Petra Pčolinského.

V súvislosti s postom ministra vnútra sa skloňovalo aj meno poslanca Gábora Grendela. Matovič odmietol, že by sa nestal ministrom z dôvodu, že je trestne stíhaný. Šéf OĽaNO zdôraznil, že stíhanie Grendela „zosnoval Marian Kočner s nájomnými vyšetrovateľmi a skorumpovanou novinárkou“, a to bola podľa Matoviča pečiatka kvality.