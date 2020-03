Matovič predstavil novú vládu, toto sú budúci ministri: Moc preberáme v ťažkej dobe

Predseda OĽaNO a budúci premiér Igor Matovič predstavil v utorok zloženie svojej vlády.

Nový kabinet vymenuje prezidentka SR Zuzana Čaputová v sobotu. Hlava štátu už oznámila, že akceptuje všetky navrhnuté mená. ,,Ideme do mimoriadne ťažkého obdobia," konštatoval Matovič, ktorý moc preberá v čase, kedy sa na Slovensku šíri koronavírus. Zdôraznil, že chce, aby sme boli krajinou s nulovou toleranciou korupcie.

Za OĽaNO bude ministrom vnútra Roman Mikulec, ministrom financií Eduard Heger, ministrom obrany Jaroslav Naď, ministrom zdravotníctva Marek Krajčí, ministrom pôdohospodárstva Ján Mičovský, minister životného prostredia Ján Budaj a ministerkou kultúry Natália Milanová.

Členovia vlády za hnutie Sme rodina budú Andrej Doležal ako minister dopravy a Milan Krajniak ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny. Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie bude Štefan Holý.

Členovia vlády za SaS budú minister školstva Branislav Gröhling a minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Minister hospodárstva a prvý podpredseda vlády pre ekonomiku bude predseda SaS Richard Sulík.

Za ľudí bude mať vo vláde ministerku pre investície a regionálny rozvoj a podpredsedníčku vlády Veroniku Remišovú a ministerstvo spravodlivosti, ktoré bude viesť Mária Kolíková.

Ministerské kreslá si teda štvorkoalícia rozdelila v pomere sedem OĽaNO, tri Sme rodina, tri Sloboda a Solidarita (SaS), dve Za ľudí. V piatok 20. marca, sa uskutoční ustanovujúca schôdza parlamentu. Po nej doterajší kabinet Petra Pellegriniho podá demisiu. V parlamente sa bude nová vláda opierať o 95 poslancov.

Riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) nominuje Igor Matovič. Koho navrhne, na tlačovej konferencii nepovedal. Potvrdil však, že budúca vládna koalícia by mohla vymeniť súčasného policajného prezidenta Milana Lučanského. Nepovedal, kto by ho mal nahradiť. Matovič hovoril aj o voľbe generálneho prokurátora. Vyjadril sa, že Daniel Lipšic podľa súčasného zákona nemôže ísť na tento post. Nepovedal, kto by mal nahradiť dosluhujúceho Jaromíra Čižnára.

Ministrovi vnútra Mikulcovi by mal pomáhať Lukáš Kyselica. Matovič si ho vie predstaviť na poste štátneho tajomníka ministerstva, ktorý by riešil hĺbkovú reformu Policajného zboru (PZ).

Noví ministri

Minister hospodárstva - Richard Sulík (SaS)

Minister vnútra - Roman Mikulec (OĽaNO)

Ministerka spravodlivosti - Mária Kolíková (Za ľudí)

Minister obrany - Jaroslav Naď (OĽaNO)

Ministerka pre investície a regionálny rozvoj - Veronika Remišová (Za ľudí)

Minister zdravotníctva - Marek Krajčí (OĽaNO)

Minister životného prostredia - Ján Budaj (OĽaNO)

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny - Milan Krajniak (Sme rodina)

Ministerka kultúry - Natália Milanová (OĽaNO)

Minister financií - Eduard Heger (OĽaNO)

Minister pôdohospodárstva - Ján Mičovský (OĽaNO)

Minister dopravy - Andrej Doležal (Sme rodina)

Minister školstva - Branislav Gröhling (SaS)

Minister zahraničných vecí - Ivan Korčok (SaS)

Podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie - Štefan Holý (Sme rodina)

