Šéf svetového hokeja v tom má jasno: KHL by mali ukončiť

Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel uviedol, že sezónu v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) by mali ukončiť. V sobotu odmietol nastúpiť do 2. kola play off Jokerit Helsinki.

Fasel pre denník Ria Novosti uviedol, že sezónu by mali ukončiť. "Bolo by to spravodlivé. Buďme realisti, sezónu ukončili mnohé európske ligy, je to ťažká situácia. Zdravie ľudí je veľmi dôležité. Musíme akceptovať skutočnosť, že Jokerit nepokračuje v play off. Toto rozhodnutie je rozhodnutím chrániť populáciu a jej zdravie." Rázne rozhodnutie Jokeritu: Play off KHL bude bez Fínov Fasel by mal v utorok vyrieknuť ortieľ nad májovými MS v hokeji vo Švajčiarsku. V utorok kvôli tomu zasadne vedenie IIHF, jej prezident sa deň predtým stretne s predstaviteľmi švajčiarskej vlády. Podľa niektorých zámorských médií je už šampionát prakticky zrušený a čaká sa len na oficiálne vyhlásenie.