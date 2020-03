Réway zverejnil krásny odkaz spoluhráčom: Neodpustil si jednu vtipnú poznámku

Reštart kariéry sa opäť odkladá. Tentokrát však za to nemôže jeho forma, ale vonkajšie okolnosti.

Slovenský hokejista Martin Réway (25) konečne našiel klub, v ktorom sa mu darilo. Po prestupe do HK Poprad začal ukazovať svoju niekdajšiu genialitu a poradilo sa mu po dlhom čase aj skórovať. S "kamzíkmi" to mal našliapnuté do play-off, kde by rozhodne neboli len do počtu.

Všetko je však inak. Slovenskú hokejovú súťaž zastavila šíriaca sa hrozba koronavírusu. Sezóna sa teda skončila predčasne.

"Chlapci, veľké ďakujem za to, že ste ma prijali medzi seba ako svojho a je veľká škoda, ako nám to všetkým končí. No zdravie je na prvom mieste," napísal Réway pod spoločnú fotografiu zo šatne. V komentároch si však neodpustil vtipnú poznámku. "Zrovna, keď nás všetkých išli do NHL podpísať," dodal s humorom.