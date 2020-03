Toto myslí vážne?! Pápež vyzval kňazov, aby vyšli medzi nakazených koronavírusom

Pápež František vyzval v utorok katolíckych kňazov, aby "nabrali odvahu" a vyšli medzi ľudí nakazených novým koronavírusom a pomohli im.

"Modlime sa k Bohu aj za našich kňazov, aby nabrali odvahu a vyšli a navštívili chorých... a pridali sa k zdravotníckemu personálu a dobrovoľníkom pri práci, ktorú robia," uviedol pápež počas omše vo Vatikáne.

Námestie sv. Petra bolo takmer prázdne, keď sa na ňom prechádzalo iba niekoľko desiatok ľudí, väčšinou bez rúšok na tvári. Talianska vláda požiadala ľudí, aby necestovali, ak nemusia, a aby sa vyhýbali kontaktu s chorými, pripomína agentúra AFP.

Taliansky premiér Giuseppe Conte v pondelok večer oznámil, že obmedzenia platné v Lombardsku zavedené v súvislosti so šírením koronavírusu sa rozšíria na celú krajinu.

Pozastavené je konanie všetkých športových podujatí vrátane zápasov najvyššej talianskej futbalovej ligy. Rovnako je obmedzený pohyb osôb po celom Taliansku a zakázané verejné zhromaždenia.

Ľudia by podľa premiéra mali zostať doma a chodiť von, len ak budú musieť ísť do práce alebo v naliehavých prípadoch. Uzavretie škôl a univerzít bolo predĺžené až do 3. apríla.

Alarmujúca je aj vysoká úmrtnosť v Taliansku: pri 463 mŕtvych a 9172 nakazených stúpla celková talianska úmrtnosť na päť percent a v Lombardsku na šesť percent, čo je oveľa viac ako tri až štyri percentá na iných miestach sveta.

Dr. Giovanni Rezza, hlavný odborník na infekčné ochorenia v talianskych Národných ústavoch zdravia, pripísal toto vysoké percento faktu, že Taliansko má po Japonsku najstaršie obyvateľstvo na svete a medián, teda stredná hodnota veku zosnulých na vírus je 80 rokov.