Najťažšie chvíle v kariére? Maguire je po rozhovore s obdarenou redaktorkou na smiech

Fanúšikovia na sociálnych sieťach si ho podali!

Kapitán Manchestru United, Harry Maguire, sa stal terčom vtipov. Môže za to jeho pozápasový rozhovor so sexi redaktorkou Emmou Jones. Britský obranca sa díval hocikam, rozhodne však nie Emme do očí, čo neušlo viacerým fanúšikom. Na sociálnej sieti si ho začali poriadne doberať.

"Harry Maguire mal najťažší rozhovor vo svojej kariére. Naše myšlienky sú s ním v tomto ťažkom období," napísal jeden z fanúšikov. "Pozeraj sa do zeme, pozeraj sa do zeme, pozeraj sa do zeme," podpichoval kapitána "červených diablov" ďalší. "Kto vie, čo by na to povedal videorozhodca," znel ďalší z komentárov.

Emma pracuje ako redaktorka pre BBC, spolupracuje aj s klubovou televízou slávneho Leeds United.