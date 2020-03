Najsexi golfistka sveta má chúlostivý problém: Jej nahé fotky kolujú po internete

Paige Spiranac (26) je považovaná za jednu z najsexi golfistiek na svete.

Americká športovkyňa si na sociálnych sieťach vybudovala veľkú fanúšikovskú základňu. Je však otázne, nakoľko jej priaznivcov zaujímajú jej športové výkony. Paige sa totižto nebojí zverejniť aj poriadne horúce zábery.

Nedávno sa však fanúšikom priznala k chúlovstivému problému. Na internete kolujú jej nahé fotografie. Golfistka sa ku všetkému vyjadrila v jej podcaste. "Bola to pre mňa náročná epizóda. Ide o moje nahé fotogriafe, ktoré kolujú po internete. Ľudia si možno na základe mojich fotiek myslia, že nahé fotky pre mňa nie sú problém. Len je rozdiel medzi tým, čo zdieľam a na čo som nedala nikomu povolenie. Bol to zásah do môjho súkromia a bola som tým vydieraná posledné 4 roky. Keď som však o tom porozprávala, už sa cítim lepšie," dodala Spiranac na Instagrame.