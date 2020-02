Ľudia vykupujú obchody s potravinami: Oplatí sa robiť zásoby pre koronavírus?

Koronavírus sa stále šíri, výskyt potvrdili už aj v neďalekej Viedni. Oveľa rýchlejšie ako samotný vírus sa však šíri miestami až neodôvodnená panika.

Síce je možné, že k nám choroba dorazí, ale treba si uvedomiť, že úmrtnosť na tento vírus sa pohybuje len okolo 3 %. Napriek tomu už aj u susedov v Česku začali ľudia v panike vykupovať obchody s potravinami a robiť si zásoby. Má to zmysel?

Ak by nastala krízová situácia, do jej riešenia by sa zapojil aj štát. V súčasnosti je však u nás celková karanténa niektorého mesta prakticky nemožná. Bezpečnostný expert Andor Šándor vysvetľuje, že v prípade krízovej situácie by potraviny pre ľudí nezabezpečoval len štát, ale aj bežné obchody.

„Faktom je, že si to ľudia ťažko dajú vysvetliť a zbytočne podliehajú panike. Krízy, ktoré sa takto vyvolajú, sú horšie ako to, načo reagujú,“ upozorňuje Šándor. Dodáva však, že nejaké zásoby by sme mali mať v domácnosti, aby sme vedeli reagovať na krízovú situáciu, ktorá môže nastať kedykoľvek a nijako nemusí súvisieť so šírením ochorenia.

Čo by ste mali mať doma vždy

Pitná voda Otvoriť galériu Pitná voda Zdroj: istock

Trvanlivosť: neobmedzená

Je dobré počítať aspoň dva litre vody na osobu a deň. Ak myslíte aj na umývanie, bude to aj viac a vhodnejšia bude nesýtená. Rozhodne ju skladujte na tmavom mieste, alebo aspoň zakryte prikrývkou. Vystavenie slnečnému žiareniu by mohlo spôsobiť bujnenie rias aj prípadných baktérií.

Lieky

Trvanlivosť: rôzna

Pri vírusových ochoreniach sa obvykle tíšia sprievodné príznaky, ako sú teplota či bolesť, preto je dobré mať doma bežné voľnopredajné brufenové či paralenové medikamenty. Ak však beriete pravidelne lieky na nejakú inú chorobu, je dobré si ich dať predpísať a aj vybrať z lekárne.

Chlieb a pečivo

Trvanlivosť: v mrazničke až 3 mesiace

Voľne nevydržia dlho. Ak sa ich však nechcete vzdať, môžete ich v uzavretom sáčku zamraziť

Suché výrobky

(múka, cestoviny, obilniny, strukoviny)

Trvanlivosť: neobmedzená

Presypte ich do uzavretých nádob, aby nenavlhli a nedostali sa k nim prípadní škodcovia. Na tmavom, najlepšie chladnom mieste majú takmer neobmedzenú dobu trvanlivosti.

Mäso

Trvanlivosť: v mrazničke až 3 mesiace

Je dobré zamraziť v originálnom vákuovom balení, tak vydrží zhruba 3 mesiace. Mäso sa dá aj sušiť a takto upravené má pri správnom skladovaní trvanlivosť takmer neobmedzenú.

Vajcia

Trvanlivosť: 3 týždne

Obvykle vydržia v chladničke asi tri týždne.

Ovocie a zelenina

Trvanlivosť: pol roka

Väčšinu domáceho ovocia a zeleniny, ako sú zemiaky, cibuľa, cesnak, jablká či mrkva, najlepšie uskladníte na tmavom, suchom a chladnom mieste, asi 2 až 6 ˚C. Môžu tak vydržať aj pol roka.

Potraviny nevhodné

na dlhodobé zásoby

Tie, ktoré majú uvedený dátum spotreby. Po jeho uplynutí sa odporúča potravinu nekonzumovať. To bývajú mliečne výrobky, syry, mäsové výrobky

Potraviny vhodné

na dlhodobé zásoby

Majú uvedený dátum minimálnej trvanlivosti. Po jeho uplynutí stačí skontrolovať vlastnosti výrobku. Vzhľad, vôňu, konzistenciu, prípadné plesne či povlaky. V prípade, že nevidíte žiadnu zmenu, potravinu môžete konzumovať.

Je dobré mať rezervu

Andor Šándor, bezpečnostný odborník Otvoriť galériu Andor Šándor Zdroj: anc

- Pre prípad akejkoľvek krízy je do- bré mať rozumnú dávku konzervovaných potravín, rozumnú dávku pitnej balenej vody, ktorú pravidelne obmieňate a, samozrejme, rozumnú dávku liekov. Môže sa totiž stať, že dôjde k rozsiahlemu výpadku elektrickej energie či inej udalosti, ktorá by ochromila veľkú časť krajiny či veľké mestá.

Koľko jedla potrebujete na 10 dní

Podľa vyjadrenia nemeckého Spolkového úradu pre ochranu obyvateľstva, by mali zásoby obsahovať:

4,9 kg/os obilných produktov, zemiakov či ryže (19,6 kg/4 osoby)

5,6 kg/os zeleniny a strukovín (22,4 kg/4 osoby)

3,7 kg/os mliečnych produktov (14,8 kg/4 osoby)

3,6 kg/os ovocia a orechov (14,4 kg/4 osoby)

2,1 kg/os mäsa alebo vajíčok (8,4 kg/4 osoby)

0,5 kg/os tuku a olejov (2,0 kg/4 osoby)