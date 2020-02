Nechutné! Z toho, čo robila táto žena v lietadle, vám príde zle

Mamička vyvolala na internete pohoršenie, keď spolucestujúci zverejnil fotku, ako počas letu strihá svojmu dieťaťu nechty na nohách, informuje portál The Sun.

Zábery sa objavili na Instagrame pod hashtagom #passengershaming. Ním ľudia poukazujú na správanie cestujúcich, za ktoré by sa mali hanbiť. Táto žena mala na kolenách svojho syna a strihala mu nechty na verejnosti. Mohla sa presunúť aspoň na toaletu, no zrejme jej bolo jedno, že pohoršuje ostatných cestujúcich, a najmä že je to nehygienické.

Otrasnú fotografiu zverejnil Sweeney, ktorý letel rovnakým letom spoločnosti American Airlines. Nebol jediný, koho takéto správanie pohoršilo. Ľudia boli znechutení a šokovaní, do komentárov posielali zvracajúce smajlíky.

Nie je to prvýkrát, čo niekoho prichytili pri podobnej nechutnosti. Niektorí sa holia, nasadzujú si falošné mihalnice. Iný pasažier mal podobný nápad ako spomínaná mamička, no začal si strihať svoje vlastné nechty.

Letušky varujú pred správaním pasažierov. Upozorňujú cestujúcich, aby si nedávali veci do priehradky na sedadle, pretože sa v nich často rôzne nepríjemné prekvapenia – od ostrihaných nechtov až po špinavé vreckovky.