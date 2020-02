Východ ohrozujú PCB látky, hygienici zakazujú drobnochov: Rakovina z domácich kurčiat a vajec?

Situácia na východnom Slovensku v súvislosti s jedovatými chemikáliami, ktoré spôsobujú rakovinu, začína byť kritická. Zdravie ľudí bývajúcich v 4 okresoch je smrteľne ohrozené. Na poplach bijú aj zdravotníci.

Tí pre vysokú koncentráciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v pôde neodporúčajú jesť ani domácu hydinu či vajíčka. Miestni o tom vôbec nevedeli!

PBC ešte za socializmu produkovalo Chemko Strážske. Počas 25-ročnej výroby vyprodukovalo takmer 21,5 tony PCB. „Narúšajú imunitný systém, hormonálnu rovnováhu v organizme a sú zaradené medzi látky s karcinogénnym účinkom,” povedala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Dáša Račková. Sudy s nebezpečnými látkami sú doteraz v celom regióne.

Najviac sú ohrození obyvatelia okresov Michalovce, Vranov nad Topľou, Trebišov a Humenné. Situácia dokonca došla až tak ďaleko, že zdravotníci varujú pred chovom domácich zvierat. Za zdraviu škodlivé považujú ich konzumáciu aj konzumáciu ich produktov. ÚVZ SR dokonca spracoval leták, kde sa píše, čoho sa ľudia majú vyvarovať. „Neodporúčame žiadny domáci chov, ani konzumáciu produktov z neho (hydina, bravčový a hovädzí dobytok), ani lov rýb a poľovnej zveri určenej na konzumáciu,” píše sa vo varovaní.

Paradoxne tak nastala situácia, že v tomto regióne nie sú kvalitnejšie potraviny z drobnochovu, ale v obchodoch! „Kupujte potraviny z obchodných reťazcov,“ vyzýva v letáku úrad. Situácia sa týka aj obce Nižný Hrušov (okr. Vranov nad Topľou), neďaleko ktorej leží odkalisko, kam smerovali PCB látky zo Strážskeho. Táto oblasť je priamo ohrozená. Napriek vážnosti situácie starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák sa k letáku dostal náhodou. „Uverejnili sme ho na obecnej stránke a poskytol som ho aj kolegom z okolia. Samozrejme, že naši ľudia chovajú zvieratá, predovšetkým hydinu. Čo ju teraz majú zabiť a dať do kafilérie? Kto im nahradí škodu?

Veľmi ma to znepokojuje. Možné dôsledky sú vážne. V letáku je veľa nejasností. S kolegami sme sa obrátili na hygienikov, nech povedia jasne, ako sa ľudia majú správať,” hnevá sa Fenčák. Prekáža mu aj to, že neodporúčajú poľovačky. „To platí pre aký región? Veď zver migruje aj 40 km. Budeme žiadať odpovede,” odkázal starosta. Obyvatelia regiónu o týchto odporúčaniach doposiaľ nepočuli. „Od vás to počujem prvýkrát. Chovám nejaké kačky, zajace aj včely. Dávam si veľký pozor na to, čo konzumujem, a nemám v úmysle na tom nič meniť. Chodievam aj do USA za príbuznými. Keby sa tam dialo niečo podobné, niekto by trpko zaplakal,” uzavrel Mila Gerek (70) z Nižného Hrabovca, ktorý je od Nižného Hrušova vzdialený asi len 7 km.





Anketa: Čo na situáciu hovoria drobnochovatelia?

Milan Halkovič (79), Nižný Hrušov

Sliepky chovám už desaťročia. Čo ich teraz mám všetky zabiť a zakopať? Nevidím na nich žiadne prejavy choroby. Leták ma od chovu nemôže odradiť.

Juraj Gradoš (71), Poša

Žijem tu dlhé roky. Predpokladám, že škodliviny sa za tie roky dostali aj do našich organizmov. Hospodárske zvieratá chovať neprestanem. Mám sliepky, prasiatko aj zajace.



Kde je to najhoršie Otvoriť galériu Zdroj: Infografika NČ

Odpadový kanál Chemko Strážske

Rieka Laborec od vstupu odpadového kanála do nej

Územie v okolí areálu Chemko Strážske

Lesná zvernica s kontaminovanými miestami a identifikovanými nádobami s obsahom PCB (kontaminovaná divá zver)

Zemplínska šírava pri vstupe rieky Laborec (lov rýb je vhodný iba formou „chyť a pusť“)

Okolie odkaliska Poša

Skládka Pláne (nie obec Pláne) – priame okolie miesta, na ktorom boli v minulosti uložené sudy s obsahom PCB

Kontaminovaná pôda pod používanými starými transformátormi (označené „s obsahom PCB“).





PCB spôsobujú rakovinu

Dáša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

PCB sa v minulosti považovali za zdraviu neškodné. Používali sa v náterových hmotách, ako teplonosné či izolačné kvapaliny v transformátoroch a kondenzátoroch. Keď sa zistilo, že sú toxické pre človeka, živočíchy a životné prostredie, bola ich výroba zastavená. PCB sa rozkladajú veľmi pomaly. Sú dobre rozpustné v tukoch, preto majú schopnosť bioakumulácie v tukových tkanivách živočíchov i človeka s možným postupným uvoľňovaním do krvného obehu. Narúšajú imunitný systém, hormonálnu rovnováhu v organizme a sú zaradené medzi látky s karcinogénnym účinkom. Výsledkom môžu byť poruchy metabolizmu, štítnej žľazy, nádorové ochorenia a podobne.