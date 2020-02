Odišla legenda: Zomrel herec Kirk Douglas (†103)

Vo veku 103 rokov zomrel americký herec, producent a režisér Kirk Douglas. Časopisu People to potvrdil jeho syn, tiež herec, Michael Douglas (75).

Hoci do prvej hollywoodskej hereckej ligy patril Kirk Douglas najmä v 40. až 60. rokoch minulého storočia, na filmovom plátne sa objavoval ešte pred niekoľkými rokmi. "S obrovským zármutkom spolu so svojimi bratmi oznamujem, že nás dnes vo veku 103 rokov opustil Kirk Douglas," uviedol Michael Douglas. Kirk Douglas sa narodil ako Issur Danielovitch (rusky Iser Danijelovič) v Amsterdame v štáte New York do rodiny chudobných židovských prisťahovalcov z oblasti terajšieho Bieloruska.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

O svojom otcovi napísal Michael Douglas na Facebooku. "Pre svet bol legendou, hercom zo zlatej éry filmu, ktorý sa sám dožil zlatého veku, humanistom... ktorý nám všetkým bol vzorom," napísal na Facebooku Michael Douglas.

Od mladosti sa venoval divadlu, boxu a grécko-rímskemu zápasu. Absolvoval tiež hereckú prípravu na Americkej akadémii dramatických umení v New Yorku a v roku 1941 sa objavil prvýkrát na Broadwayi. Pri filme debutoval v roku 1946. Douglas na seba výrazne upozornil v roku 1949 hlavnou rolou boxera v dráme Šampión, za ktorú bol prvýkrát nominovaný na Oscara.

Ďalšie dve nominácie na túto cenu mu vyniesli role vo filmoch Mesto ilúzií (1952) a Smäd po živote (1956). Prestížnej ceny sa však dočkal až v roku 1995 za celoživotné dielo. Jednou z najslávnejších Douglasových rolí je vodca vzbúrených otrokov Spartakus v slávnom rovnomennom filme z roku 1960. Herec bol dvakrát ženatý. Jeden z jeho štyroch synov, Michael, tvorí s manželkou Catherine Zeta-Jones prominentný hollywoodsky pár.