Recept na šťastné manželstvo Michaela Douglasa: Vďaka čomu je s Catherine Zeta-Jones už 19 rokov!

Počas rokov spolužitia vzájomná zdvorilosť a láskavosť z komunikácie mnohých manželských párov úplne vyprchajú. A to je podľa herca Michaela Douglasa (74) chyba.

Práve ohľaduplnosť je kľúčom k fungujúcemu manželstvu. Aspoň k tomu, ktoré má s herečkou Catherine Zeta-Jones (49). "Myslím si, že to všetko vychádza zo zdvorilosti. Viete, niekedy berieme tú najbližšiu osobu po svojom boku ako istotu. Povedal by som, že niekedy sa pri cudzích ľuďoch snažíme oveľa viac ako u osoby, ktorá je nám v podstate najbližšia. A ja som sa vždy snažil myslieť na to, aké veľké šťastie mám a akou výnimočnou ženou je moja manželka. Každý deň sa snažím pripomínať si tento druh úcty," uviedol herec v rozhovore pre magazín Us Weekly.

Hoci sú spolu už 19 rokov, ani ich manželstvu sa nevyhla kríza. Prešli si dokonca niekoľkomesačným rozchodom. Michael Douglas si ale manželkinu dôveru získal späť. S Catherine má syna Dylana (19) a dcéru Carys (16).