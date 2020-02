Famózny Haaland odkazuje: Nastrieľam ešte viac gólov!

Dortmundský útočník Erling Haaland (19) po decembrovom prestupe zo Salzburgu strelil v úvodných troch bundesligových zápasoch sedem gólov, naposledy dve do siete futbalistov Unionu Berlín pri výhre 5: 0.

"Je to mix tvrdej práce a dobrých spoluhráčov. Moji spoluhráči sú strašne dobrí, čím mi to uľahčujú. V Dortmunde si to užívam, nastrieľam ešte viac gólov. Ani mi nenapadlo, že ich bude toľko," uviedol Haaland, za ktorého Borussia zaplatila 20 miliónov eur.

"Lepší štart si nemožno predstaviť. Jeho prácou je strieľať góly. Vyžaruje to z každého jeho pohybu. Je mu ešte len 19, s nikým ho neporovnávajú, pretože to nedáva zmysel. Nechajte ho hrať futbal a bude dávať góly," uviedol športový riaditeľ vestfálskeho celku Michael Zorc.

Porovnanie ponúkol niekdajší hráč Borussie a teraz obranca Unionu Subotič. "Pripomína mi Lewandowského. Na gól mu stačí len polovičná šanca, čo dnes dokázal. Vie skórovať v ťažkých situáciách. Je to mix Lewandowského a Aubameyanga. To je pre neho obrovský kompliment," povedal tridsaťjedenročný Srb.

V drese BVB sa okrem Haalanda darí rovnako starému Jadonovi Sanchovi. Anglický reprezentant vsietil proti Unionu 25. gól v nemeckej lige, čo doteraz žiadny teenager nedokázal. "Naši devätnásťroční hráči sú neuveriteľní. Videl som štatistiky. To, čo sa podarilo Jadonovi, je fantastické. Možno sa to podarí aj Erlingovi," konštatoval Zorc.