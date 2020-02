Nezastaviteľný Haaland je postrach brankárov: Sedem gólov v troch zápasoch!

Nemecká futbalová Bundesliga pokračovala v sobotu zápasmi 20. kola. Gólovo sa opäť presadil nórsky kanonier v drese Borussie Dortmund Erling Haaland (19), ktorý dvomi gólmi pomohol k výhre Borussie nad Unionom Berlín 4:0.

Skóre zápasu otvoril v 13. minúte tečovanou strelou Jadon Sancho. Devätnásťročný Angličan sa týmto presným zásahom stal prvým futbalistom do 20 rokov, ktorý v Bundeslige strelil 25 gólov. Doterajší rekord s počtom 24 gólov držali Kai Havertz a Horst Köppel z Bayeru Leverkusen. O päť minút neskôr poslal Haaland loptu do siete z hranice päťky po prudkom centri Juliana Brandta. Skóre zápasu po prestávke zvýšili z pokutového kopu Marco Reus, Axel Witsel a druhým gólom a siedmym v treťom bundesligovom zápase Haaland. Rozprávkový vstup Haalanda do Bundesligy: Po hetriku ďalšia kanonáda

Obhajca majstrovského titulu Bayern Mníchov zvíťazil v Mainzi, keď už po necelej polhodine hry viedol po presných zásahoch Roberta Lewandovského, Thomasa Müllera a Thiaga Alcantaru 3:0. Domáci síce v závere prvého polčasu znížili na 1:3 zásluhou Jerryho St. Justeho, ale líder tabuľky nedovolil ďalšie zdramatizovanie duelu.

Po troch prehrách bodoval naplno Augsburg, ktorý na svojom trávniku zdolal Werder Brémy 2:1, keď v druhom polčase otočil nepriaznivé skóre zápasu po vlastnom góle Tina Jedvaja.



Sumáre:

Borussia Dortmund - Union Berlín 5:0 (2:0)

Góly: 13. Sancho, 18., 76. Haaland, 68. Reus (z 11 m), 70. Witsel.



FSV Mainz - Bayern Mníchov 1:3 (1:3)

Góly: 45. St. Juste - 8. Lewandowski, 14. Müller, 26. Alcantara



Hoffenheim - Bayer Leverkusen 2:1 (1:1)

Góly: 23. Kramarič, 65. Skov - 11. Diaby, ČK: 90.+2 Demirbay (Leverkusen)



Augsburg - Wereder Brémy 2:1 (0:1)

Góly: 67. Niederlechner, 82. Vargas - 23. Jedvaj (vlastný gól)



Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0)

Góly: 78. Ayhan - 90.+3. Chandler