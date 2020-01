Šéf televízie Joj Grega s priateľkou Júliou: Tajná svadba a bábätko na ceste

Veľké novinky v živote šéfa obľúbenej televízie! Generálny riaditeľ Jojky Marcel Grega (40) si svoje súkromie stráži. Aj preto len málokto tušil, aké radosti v poslednom čase zažil a aké ho ešte čakajú.

Ako v minulosti informoval Nový Čas, po jeho boku je už tri roky blondínka Júlia Kollárová. Ako sa nám však podarilo zistiť, svoj vzťah už stihli posunúť do ďalšieho levelu, ale to nie je všetko. Júlia totiž nosí pod srdcom ich prvé bábätko! Grega má pri sebe naozaj atraktívnu ženu, po novom už manželku. O ich veľkom dni však vedeli iba blízki ľudia. „Svadba sa konala ešte minulý rok. Sobáš bol v Nitre a medzi hosťami bola iba najbližšia rodina,“ prezradil Novému Času zdroj blízky manželom. Zaľúbenci však majú aj ďalší obrovský dôvod na radosť.

Do ich života totiž už onedlho vstúpi malé klbko šťastia, pretože Júlia je tehotná. Pre šéfa Jojky to však nebude prvé dieťa, z predchádzajúceho manželstva už má dvoch synov. „Termín pôrodu je naplánovaný na máj,“ dodal náš zdroj. O tom, že sa Grega stane už onedlho otcom, svedčia aj fotky z polovice januára z Plesu Spišiakov. Práve tam sa zabával spoločne s krásnou manželkou, ktorej sa pod šatami črtalo tehotenské bruško. V kvetinových spoločenských šatách bola neprehliadnuteľná a bola skutočnou ozdobou bossa televízie na Kolibe. Obaja manželia na akcii doslova žiarili šťastím a je jasné, že sa už bábätka nevedia dočkať. Radosť z príchodu drobca bez okolkov priznáva aj samotný Grega. „Áno, čakáme prírastok do rodiny a všetci sa veľmi tešíme,“ povedal Novému Času šéf Jojky.

Slávna rodina

Grega tvorí pár s atraktívnou Júliou približne tri roky. Ruka v ruke sa vlani objavili na červenom koberci slávnostnej premiéry filmu Sklenená izba v Brne. Pani Gregová pracuje ako úspešná právnička. Pochádza však z dobre známej rodiny, ktorú na Slovensku pozná takmer každý. Jej bratia sa totiž preslávili ľudovou hudbou ako hudobná skupina Kollárovci a ich vystúpenia sú vždy beznádejne vypredané.