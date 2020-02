Gymnazisti zo Slovenska sa poriadne blysli: Vyhrali najťažšiu dejepisnú súťaž! Skúste si aj vy odpovedať na otázky

Múdre hlavičky. Ako prví Slováci zahviezdili v najprestížnejšej česko-slovenskej dejepisnej súťaži.

Traja študenti Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci zdolali 237 tímov zo Slovenska a z Česka. Nikoleta Skypalová (17), Adrián Beľa (17) a Ivan Nociar (19) dokázali, že najlepšie ovládajú obdobie rokov 1978 – 1992 našich spoločných dejín pod názvom Od spoločného prebudenia k prerodu a rozdeleniu. Finále 28. ročníka súťaže sa konalo v Západočeskej univerzite, v českom Chebe. Krajských kôl sa zúčastnili české a slovenské gymnáziá, z ktorých do finále postúpilo 75 a z nich bolo 16 slovenských.

„Súťažiaci si museli naštudovať obrovské množstvo odbornej literatúry, novinových článkov, filmov, poznať osobnosti politiky, kultúry, športu, hudby, verejného života i médií,“ prezradila dejepisárka Alica Hrončeková. Finále malo štyri kolá, v ktorých tímy odpovedali na 174 otázok. Zostavovateľmi testov boli najväčšie vedecké kapacity z oboch republík. Videootázky dokonca zadávala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová.

„Už len samotný postup do finále som vnímala ako vynikajúci úspech. Oslovila ma najmä fantastická organizácia a veľkosť súťaže,“ prezradila študentka víťazného tímu Nikoleta Skypalová. Už po prvom kole bola poriadne zaskočená tým, na aké detaily sa ich pýtali. „Ešte viac ma však zaskočilo to, že sme na tie detaily poznali odpoveď. Vtedy som si uvedomila, koľko času sme strávili prípravou a štúdiom celého obdobia,“ doplnila. Jednou z odmien bola pre víťazov návšteva českého parlamentu.

Otestujte sa so súťažiacimi

1. Na sklonku 80. rokov mal najvyššiu priemernú mesačnú mzdu medzi 7 000 - 8 000 Kčs:

a) pedagóg na strednej škole

b) vodič MHD

c) lekár

d) baník



2. Medzi 7 bodmi petície Niekoľko viet nebola požiadavka na:

a) okamžité prepustenie politických väzňov

b) zmenu zahraničnopolitickej orientácie

c) koniec obmedzovania slobody zhromažďovania

d) rešpektovanie náboženskej slobody



3. Ktorý dokument bol pred pádom totalitného režimu nevyhnutný pre vycestovanie na Západ?

a) legitimácia člena KSČ

b) vodičský preukaz

c) výjazdná doložka

d) notársky overené osobné

písomné pozvanie

(Správne odpovede: 1d, 2b, 3c)