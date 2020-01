Protest študentov pokračuje, navyše hrozí ostrý štrajk zamestnancov: Bude mať kto na STU učiť?

Na pôde STU je horúco. Neprotestujú už len študenti, ale v štrajkovej pohotovosti sú aj zamestnanci!

Napriek tomu, že študenti Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity (FIIT STU) v Bratislave dosiahli zrušenie okamžitej výpovede exdekanky Márie Bielikovej, ich nespokojnosť s aktuálnym konaním vedenia neutícha. Prekáža im, že nový dekan FIIT Ivan Kotuliak prijal 18 nových zamestnancov tesne pred voľbami do akademického senátu. Na protest namaľovali na chodbách školy hrubú čiaru, ktorou chceli vyjadriť postoj dekana k závažným problémom. Ostrým štrajkom dokonca hrozia aj zamestnanci fakulty.

Akademická pôda FIIT STU sa zmenila na bojové pole. Aj keď študenti aj zamestnanci sa búria samostatne, ich požiadavky sú takmer totožné. Na fakulte sa podľa protestujúcich diali čudné veci už od nástupu nového dekana Ivana Kotuliaka. Splnená mala byť iba jediná požiadavka, a to zrušenie okamžitej výpovede profesorky Márie Bielikovej. „Za všetkým je potrebné urobiť hrubú čiaru a viac sa neobzerať späť,“ vyhlásil na stredajšej tlačovej konferencii Kotuliak po tom, ako sa celá situácia vyostrila. Také jednoduché to však zrejme nebude.

Študenti v proteste pokračujú. „Zrušenie výpovede bola iba jedna z požiadaviek,“ uviedol za študentov Martin Tamajka. „Nemyslíme si, že za všetkým, čo sa udialo, sa dá spraviť hrubá čiara. Bolo by to príliš jednoduché,“ dodal s tým, že problémy, ktoré nové vedenie spôsobilo, je potrebné napraviť. Ak sa totiž len zahladia, hrubá čiara bude ešte dlhý čas rozdeľovať fakultu. „Aby si každý vedel predstaviť, ako takáto čiara dokáže fakultu rozdeliť, symbolicky sme jednu umiestnili pozdĺž celej budovy,“ uzavrel.

Vypukne ostrý štrajk?

Hrozí, že na fakulte nebude mať kto učiť! Zamestnanci fakulty totiž ostávajú v štrajkovej pohotovosti, nakoľko ani ich podmienky neboli splnené. „Vyhlásili sme ju pre podozrenie, že dekan Ivan Kotuliak zásadným spôsobom ovplyvnil voľby do zamestnaneckej časti akademického senátu (AS) FIIT STU. Medzi tieto kroky patrí najmä prijatie 18 zamestnancov, teda voličov, tesne pred konaním volieb. Viacerí boli prijatí na výskumné pozície aj bez potrebnej kvalifikácie,“ prezradil Novému Času hovorca Štrajkového výboru Marián Šimko.

„Nemôžu predsa o fakulte, ktorej sme venovali 15 rokov práce, rozhodovať nejaké mŕtve duše, ktoré tu budú, ak tu sú, zamestnané pár týždňov. Všetko sa deje v situácii, kedy nemáme senát. To do budúcnosti znamená nebezpečný precedens,“ povedal. Ako doplnil, splnený bol jediný bod - zrušenie výpovede pre profesorku Bielikovú. „Ostatné ostáva nesplnené,“ vraví Šimko. Zamestnancov znepokojuje spôsob, akým si dekan Kotuliak snaží „zabetónovať“ svoju pozíciu v AS tým, že za posledné dva mesiace navýšil počet oprávnených voličov o asi 40 %.

„Nárast zamestnancov s plným úväzkom za taký krátky čas nebol v dejinách fakulty ešte zaznamenaný. Plný úväzok je podmienkou, aby mohol zamestnanec voliť členov AS,“ uzavrel. Vedeniu vyčítal aj to, že na rokovanie neboli prizvaní zástupcovia protestujúcich študentov ani zástupcovia zamestnancov v štrajkovej pohotovosti. Rokovaní sa zúčastnili okrem dekana Kotuliaka, rektor univerzity Miroslav Fikar a predseda Správnej rady Milan Ftáčnik.

Na stretnutí s médiami dekan vyhlásil, že výpoveď Bielikovej ruší, avšak pod podmienkou, že stiahne svoju kandidatúru do senátu. „Ak naše požiadavky nebudú splnené, vyhlásime neobmedzený ostrý štrajk podľa ústavy SR, pričom budeme od profesora Kotuliaka požadovať aj bezodkladné vzdanie sa funkcie dekana,“ tvrdia zamestnanci. O stanovisko Nový Čas požiadal aj samotného dekana. „V jednej veci som už vyhovel. O ostatných požiadavkách rokujeme,” vyjadril sa Ivan Kotuliak.

Čo žiadajú študenti

1. Naďalej vyzývame, aby dekan vyriešil nedemokratický a účelový vznik veľkého množstva nových voličov, napr. minimálnym znížením ich úväzku zo 100 % na 99 %.

2. Apelujeme na týchto zamestnancov, aby preukázali, že na FIIT prišli tvorivo rozvíjať a zvážili svoju neúčasť na nadchádzajúcich voľbách, najmä pre svoje krátke pôsobenie v našej akademickej obci.

Čo žiadajú zamestnanci

1. Dodržanie verejného sľubu dekanom a dohody s rektorom STU o nevykonávaní zásadných rozhodnutí do sfunkčnenia akademického senátu FIIT STU ako kontrolného orgánu.

2. Dekan by mal vyvrátiť podozrenia z ovplyvňovania volieb do zamestnaneckej časti akademického senátu FIIT STU a to tak, že okamžite, pred konaním volieb 16. 1. 2020 uvedie zloženie zamestnaneckej časti akademickej obce FIIT STU do stavu spred 2. 12. 2019.