Situácia na STU sa vyhrocuje: Za návrat dekanky bojujú veľké firmy

Kauza okolo slovenskej techniky naberá na obrátkach! Odštartovali ju študenti a zamestnanci, ktorí sa postavili proti praktikám dekana Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) Ivana Kotuliaka.

Výhrad bolo viac, no najpodstatnejšími boli machinácie dekana s voľbami do Akademického senátu a najmä hodinová výpoveď pre profesorku Máriu Bielikovú, ktorá je svetovou kapacitou v tejto oblasti. Firmy, zaoberajúce sa IT technológiami dali najvo svoj nekompromisný postoj. Do redakcie Nového Času prišiel otvorený list od zástupcov spoločností, ktoré aktívne rozvíjajú spoločné vedecko-výskumné projekty s FIIT STU. Adresovali ho predsedovi senátu Mariánovi Peciarovi a dekanovi FIIT Ivanovi Kotuliakovi.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

„Cieľom našej spolupráce je podpora vedy a výskumu. Pretože vzdelávanie a výskum v oblasti IT sa nedajú realizovať bez aktívneho dialógu s firmami,“ píše sa v liste s tým, že pod vedením profesorky Bielikovej bola pre nich FIIT STU vždy kvalitným partnerom. Dekanovi zároveň vyčítajú netransparentnosť postupu vedenia fakulty. „Dôkladne sme analyzovali obvinenia verejne vznesené voči profesorke Márii Bielikovej. Obvinenia majú súvislosť so zmluvnými vzťahmi s niektorými z našich spoločností, avšak doposiaľ nás nik v súvislosti s prešetrením situácie nekontaktoval,“ uvádzajú v liste a apelujú na dekana Kotuliaka, aby urýchlene situáciu vyriešil.

„Nemôžeme si dovoliť stratiť takú významnú vedeckú osobnosť s vysokou mierou integrity, akou je pani profesorka Bieliková,“ pokračuje ich nespokojnosť v liste, v ktorom sa konštatuje aj to, že reputácia FIIT nie je momentálne pozitívne vnímaná partnermi, študentmi ani potenciálnymi uchádzačmi o štúdium. Zástupcovia firiem zároveň ponúkajú pomoc pri riešení situácie, avšak za jasného dodržiavania demokratických princípov, otvoreného dialógu a transparentnosti.

Okamžitú rezignáciu dekana Kotuliaka žiada 31 zamestnancov fakulty, ktorí sú v štrajkovej pohotovosti. V prípade nenaplnenia ich požiadavky sú pripravení vstúpiť 17. februára do ostrého štrajku a nezačať výučbu v letnom semestri. „Vedenie STU v Bratislave vylučuje možnosť, že by mohlo dôjsť k ohrozeniu výučby na FIIT,“ uviedol hovorca STU Fedor Blaščák. A čo na situáciu hovorí samotná Mária Bieliková? „FIIT STU je mojou srdcovou záležitosťou. Za súčasných okolností však nemôžem prijať ponuku na návrat na fakultu.

Súčasný dekan FIIT STU podmienil zrušenie okamžitého skončenia môjho pracovného pomeru stiahnutím mojej kandidatúry do Akademického senátu FIIT. Súhlasila som, pretože som verila, že voľby budú začiatkom ozdravného demokratického procesu,“ uviedla s tým, že voľby do akademického senátu fakulty 16. januára však boli zmarené. „Chcem poďakovať študentom a mnohým kolegom zo Slovenska aj zo zahraničia za obrovskú podporu a dôveru, ktorú jednoducho nemôžem sklamať. Verím, že akademický senát univerzity bude rešpektovať nálezy ústavného súdu a konať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zabráni tým v marení volieb,“ uzavrela.

Znepokojené spoločnosti