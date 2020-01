Študenti píšu Pellegrinimu, adresovali mu ostré slová: Toto sa premiérovi dobre čítať nebude!

Študenti žiadajú o stiahnutie programového návrhu strany Smer-SD a ospravedlnenie všetkým študentom a mladým ľuďom.

Uvádzajú to v otvorom liste, ktorý adresovali predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu. Reagujú tak na návrh strany Smer-SD, podľa ktorého by lekári buď odpracovali 10 rokov na Slovensku, alebo dostanú šek v cene štúdia na preplatenie. Ako uviedol premiér, tento poplatok sa možno bude týkať aj ostatných profesií, ktoré majú vplyv na verejný život. "Svojím opatrením beriete mladých ľudí za svojich rukojemníkov namiesto toho, aby ste riešili akútne problémy nášho zdravotníctva, školstva, trhu práce, či prerastajúcej korupcie a z toho narastajúceho extrémizmu," píšu v liste študenti.



Ako uviedli študenti, rozumejú pravidlám politického boja v predvolebnom období. Nerozumejú však dôvodom, prečo si pokles preferencií strana kompenzuje negatívnou politickou kampaňou proti mladým ľuďom a vnášaním nenávisti do spoločnosti pri otázke odchodu do zahraničia. "Nie mladí ľudia naberajúci skúsenosti v zahraničí, ale nefunkčný systém zdravotníctva, ako aj celého školstva sú dôvodom nedostatku lekárov či absolventov iných odborov," konštatovali. Pri pohľade na pretrvávajúcu frustráciu v zdravotníctve sa podľa nich množstvo mladých a perspektívnych ľudí rozhodlo z objektívnych príčin odísť zo Slovenskej republiky. Ako dodali, katastrofálnu situáciu a pracovné podmienky potvrdzujú aj mnohí skúsení lekári, ktorí na Slovensku pôsobia aj po svojom štúdiu.



Opatrenie je podľa študentov v príkrom rozpore so štyrmi slobodami Európskej únie, ktorými sú voľný pohyb osôb, tovarov, kapitálu a služieb. "To, čo strana Smer-SD dlhými rokmi nezodpovedného vládnutia spôsobila, nevyriešite vysokými poplatkami," uviedli v liste. Dosiahne podľa študentov to, že kým v súčasnosti je Slovákov študujúcich v zahraničí veľa, "zajtra" tam budú všetci. Žiadny mladý človek si podľa nich nevezme bianko šek, pri ktorom by mal riskovať vysoké doplatky, ale radšej odíde do zahraničia hneď na začiatku štúdia.

Premiér v utorok poukázal na to, že štát má povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť občanom Slovenskej republiky bezplatne, v primeranej dostupnosti a čo najlepšej kvalite. Tu však podľa neho začína mať štát vážny problém. Pokuta za emigráciu podľa Lekárskeho odborového združenia (LOZ) a Slovenskej lekárskej komory (SLK) nie je riešením problému nedostatku lekárov. Lepšie financovať lekárske fakulty je podľa predsedu LOZ Petra Visolajského ďaleko menšia investícia ako lákať Slovákov zo zahraničia späť. Návrh je podľa prezidenta SLK Mariana Kollára prázdnym predvolebným politickým gestom a je v rozpore s európskymi pravidlami voľného trhu. Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) považuje návrh strany Smer-SD za likvidačný pre slovenské zdravotníctvo.