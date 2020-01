Na Ficovu výzvu pre exprezidenta bleskovo zareagoval Matovič: Čo nasledovalo je až na smiech

Na profile Roberta Fica sa objavilo nové video, v ktorom vyzýva predsedu neparlamentnej strany Za ľudí na televízny duel.

Reagoval tak na Kiskove vyjadrenia o prijatí migrantov na Slovensku. "Môj názor poznáte. Som absolútne proti. Títo ľudia by na Slovensku ohrozovali bezpečnosť našich občanov, vytvárali by možno moslimské komunity, ktoré by kompletne menili charakter štátu. Ale som pripravený sa o tom s vami baviť," povedal Fico. Zdôraznil, že je kedykoľvek pripravený s Kiskom "zviesť" televízny duel. "Verím, že ktorákoľvek televízia na Slovensku by takýto duel zverejnila," dodal.

Na výzvu miesto Kisku zareagoval líder hnutia OĽaNO Igor Matovič. "Nebuď sraľo a poď do debaty ty so mnou," napísal pod príspevok.

Ak by ste čakali, že expremiér výzvu príjme, alebo ju bude ignorovať, mýlite sa. Matovičov komentár spod videa záhadne zmizol a nik by sa o ňom nedozvedel, ak by ho šéf OĽaNO nezdieľal na svojom profile.