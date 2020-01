Rázne rozhodnutie British Airways: S okamžitou platnosťou ruší letecké spojenia s Čínou

Britská letecká spoločnosť British Airways oznámila, že s okamžitou platnosťou ruší kvôli epidémii koronavírusu všetky priame spoje s pevninskou Čínou.

Urobila tak krátko potom, čo britské ministerstvo zahraničia vyzvalo, aby Briti do krajiny necestovali, ak to nie je nevyhnutné. Aerolínie British Airways (BA) to oznámili v stredu. "S okamžitou platnosťou sme pozastavili všetky lety do a z pevninskej Číny, a to na odporúčanie britského ministerstva zahraničných vecí, aby sa uskutočňovali len najnutnejšie cesty (do Číny)," uvádzalo sa v oznámení aerolínií BA, z ktorého citovala aj tlačová agentúra AFP.

Na stránkach britských aeroliniek teraz nie je možnosť rezervovať lety do Číny v januári ani vo februári, upozornila agentúra Reuters. "Ospravedlňujeme sa zákazníkom za spôsobené nepríjemnosti, ale bezpečnosť našich zákazníkov a posádok je pre nás vždy na prvom mieste," uviedli aerolínie v stredajšom e-mailovom oznámení. "Zákazníci, ktorí mali v najbližších dňoch letecky cestovať do alebo z Číny, môžu nájsť ďalšie informácie na BA.com," dodala britská letecká spoločnosť.

Nový koronavírus si v pevninskej Číne do utorkovej polnoci vyžiadal životy 132 ľudí, ďalších 5974 osôb sa nakazilo.