Austrália a Nový Zéland evakuujú svojich občanov z Číny: Čaká ich karanténa na ostrove

Austrália a Nový Zéland budú spolupracovať v súvislosti s evakuáciou svojich občanov z čínskej provincie Chu-pej, kde prvýkrát zistili výskyt nového koronavírusu, informovala v stredu agentúra AP.

Austrálsky premiér Scott Morrison povedal, že vláda sa pokúsi evakuovať "odlúčených a zraniteľných Austrálčanov" uviaznutých v Číne v súvislosti s prepuknutím koronavírusu, uviedla na svojej webovej stránke austrálska stanica ABC. Deti a starší občania z mesta Wu-chan v provincii Chu-pej, ktoré je predpokladaným epicentrom vírusu, budú podľa Morrisona uprednostnení.

Odlety majú byť dohodnuté po konzultáciách s Čínou. Obyvatelia Austrálie budú po opustení Číny umiestnený na 14 dní do karantény na Vianočnom ostrove v Indickom oceáne. Austrália a Nový Zéland takisto vydali v súvislosti s vycestovaním do Číny pokyny pre cestujúcich a vyzvali ich, aby prehodnotili nevyhnutnosť cesty do Číny.

Japonsko v stredu z Číny letecky evakuovalo viac ako 200 svojich občanov. Japonské úrady oznámili, že evakuované osoby mali horúčku a kašeľ a boli prevezené do nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva však nákazu vírusom nepotvrdilo u žiadneho z pasažierov. Leteckú evakuáciu uskutočnili i Spojené štáty. Európska komisia v utorok uviedla, že občania krajín EÚ budú z mesta Wu-chan prepravení tento týždeň na palube dvoch francúzskych lietadiel.

Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní. Vírus si Číne vyžiadal už 132 obetí na životoch a počet potvrdených prípadov nákazy dosiahol 5974.