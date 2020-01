Polášek s Kužmovou poznajú žreb v mixe, čaká ich siedmy nasadený pár

Slovenskí tenisti Filip Polášek a Viktória Kužmová si v úvodnom kole miešanej štvorhry na grandslamovom Australian Open zmerajú sily s austrálsko-holandskou dvojicou Samantha Stosurová, Jean-Julien Rojer.

Rozhodol o tom stredajší žreb. V Melbourne absolvujú Slováci svoju spoločnú premiéru v mixe, v ktorom by sa s vysokou pravdepodobnosťou mali predstaviť aj na blížiacich sa olympijských hrách v japonskom Tokiu.

Stosurová dosiahla vo svojej kariére tri grandslamové tituly v miešanej štvorhre. V roku 2005 ovládla Australian Open s krajanom Scottom Draperom a v rokoch 2008 a 2014 sa tešila z wimbledonského triumfu. V All England Clube boli jej víťaznými deblovými partnermi Američan Bob Bryan a Srb Nenad Zimonjič. Holanďan Rojer pre zmenu uspel v roku 2014 na Roland Garros s Nemkou Annou-Lenou Grönefeldovou. So Stosurovou sú siedmym nasadeným párom tohtoročného mixu na Australian Open a v súboji so slovenským párom budú miernym ifavoritmi.

V prípade víťazstva by si slovenská dvojica polepšila o 12-tisíc austrálskych dolárov a v druhom kole by ju čakali Austrálčania. V rovnakej časti "pavúka" si totiž vo vzájomnom súboji zmerajú sily Belinda Woolcocková s Blakom Mottom a Astra Sharmová s Johnom-Patrickom Smithom. Polášek aj Kužmová sa v piatok predstavia okrem mixu aj v dvojhre mužov, respektíve žien.

Thiem až po päťsetovej bitke

Nasadený hráč číslo päť Dominic Thiem z Rakúska postúpil až po tuhom boji do 3. kola dvojhry na tenisovom grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Domáceho Alexa Bolta zdolal v piatich setoch 6:2, 5:7, 6:7 (5), 6:1, 6:2.

Muži - dvojhra - 2. kolo:

Dominic Thiem (5-Rak.) - Alex Bolt (Austr.) 6:2, 5:7, 6:7 (5), 6:1, 6:2, Alexander Zverev (7-Nem) - Jegor Gerasimov (Biel.) 7:6 (5), 6:4, 7:5, Alexej Popyrin (Austr.) - Jaume Munar (Šp.) 6:2, 7:6 (5), 6:2, Gael Monfils (10-Fr.) - Ivo Karlovič (Chov.) 4:6, 7:6 (8), 6:4, 7:5, Andrej Rubľov (17-Rus.) - Juiči Sugita (Jap.) 6:2, 6:3, 7:6 (5), John Isner (19-USA) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:4, 6:3, 6:3, Daniil Medvedev (4-Rus.) - Pedro Martinez (Šp.) 7:5, 6:1, 6:3, Ernests Gulbis (Lot.) - Aljaž Bedene (Slov.) 7:5, 6:3, 6:2.

Plíšková v treťom kole

Česká tenistka Karolína Plíšková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Nasadená dvojka si v 2. kole poradila s Nemkou Laurou Siegemundovou dvakrát 6:3.

Ženy - dvojhra - 2. kolo:

Angelique Kerberová (17-Nem.) - Priscilla Honová (Austr.) 6:3, 6:2, Elise Mertensová (16-Belg.) - Heather Watsonová (V.Brit.) 6:3, 6:0, Kiki Bertensová (9-Hol.) - Arina Rodionovová (Aust.) 6:3, 7:5, Donna Vekičová (19-Chor.) - Alize Cornetová (Fr.) 6:4, 6:2, Belinda Benčičová (6-Švaj.) - Jelena Ostapenková (Lot.) 7:5, 7:5, Garbine Muguruzová (Šp.) - Ajla Tomljanovičová (Aust.) 6:3, 3:6, 6:3, Karolína Plíšková (2-ČR) - Laura Siegemundová (Nem.) 6:3, 6:3, Zarina Dijasová (Kazach.) - Anna Blinkovová (Rus.) 4:6, 6:3, 6:4, Catherine Cartan Bellisová (USA) - Karolína Muchová (20-ČR) 6:4, 6:4.